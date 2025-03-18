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11:17, 18 марта 2025

Рыбный промысел в Черном море восстановлен на фоне экокатастрофы

Рыбный промысел в Черном море. Фото: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рыбопромышленники сообщили о восстановлении промысла в Азово-Черноморском бассейне.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Добыча рыбы в Крыму восстановилась после аварии с разливом мазута, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тысячи тонн рыбы — на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее. В основном добывается хамса (европейский анчоус), ее улов составил 9,8 тысячи тонн, промысел идет штатно, со ссылкой на релиз ВАРПЭ пишет "Интерфакс".

"В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла, и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов. Слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроиться и восстановить темпы промысла", - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводит агентство.

Рыбопромышленники утверждают, что за прошедшие три месяца 100% взятых для исследования проб показали, что все добытые уловы безопасны для потребителей.

В Азово-Черноморском бассейне - наименьшем из пяти рыбохозяйственных бассейнов России - добыли 35,5 тысячи тонн рыбы или менее 1% от общего вылова в 2024 году, практически весь улов идет на внутренний рынок. В промысле Черного и Азовского морей занято несколько тысяч рыбаков, среди видов добываемой рыбы - хамса, шпроты, тюлька, сельдь, ставрида, камбала, барабуля, пишет РБК.

Напомним, ранее координатор "Программы экологизации промышленности" Игорь Шкарадюк сообщил "Кавказскому узлу", что не видит угрозы для рыбы в Черном море, но разлив мазута угрожает мидиям. "Взрослая рыба ходит по всему морю. У неё очень хорошее обоняние. Она обходит сильно загрязнённые территории. Производись анализы рыб, выловленных близко к секторам загрязнения. Выяснили, что нефтепродуктов в ней нет. Я склонен этому доверять. Поэтому рыбу можно потреблять. Но основная опасность - для донной живности. Особенно для тех обитателей моря, кто фильтрует воду через себя - это в первую очередь мидии. Они дышат этим и питаются. Когда в них попадает мазут, у них возникает химический ожог внутренних органов, как и у птиц, которые наглотались мазута. Поэтому мидийные фермы под угрозой определенно. Мидии есть нельзя", - сказал Шкарадюк.

Напомним также после разлива мазута резко выросла смертность дельфинов в прибрежной зоне Краснодарского края. В феврале сотрудники центра спасения дельфинов "Дельфа"  обнаружили 25 мертвых особей, а только за первую неделю марта зафиксировали уже 22 смерти. Кроме этого, в двух рыбных водоемах Кубани превышены показатели по нефтепродуктам.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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