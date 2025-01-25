Разлив мазута в Керченском проливе создал экологическую угрозу всему Причерноморью

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Из-за особенностей морских течений разлив мазута в Керченском проливе создал угрозу загрязнения берегов всех стран, имеющих выход в Черное море.

Как писал "Кавказский узел", глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

О возможных последствиях разлива мазута в Керченском проливе рассказали "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня, координатор "Программы экологизации промышленности" Игорь Шкарадюк и эколог Андрей Фокин.

Возможное загрязнение в других странах не будет таким катастрофическим

Не исключена опасность загрязнения мазутом территорий других стран, входящих в Черноморский регион, указал Алексей Гуня. "Надо иметь в виду следующее: первое - сложный характер циркуляции вод, что означает сложность прогнозирования загрязнения в разных черноморских странах; второе - возможное загрязнение в других странах не будет таким катастрофическим, как на российском побережье, в силу дальности и интенсивных процессов смешения", - сказал он.

По мнению профессора, опасность потребления в пищу рыбы в других странах явно преувеличена. "Опасность для мидийных ферм непосредственно на российском побережье имеется, но надо мониторить", - отметил Гуня.

Есть информация об обнаружении мазута на пляжах в районе Одессы, рассказал Игорь Шкарадюк. "Мазут есть на территории заповедника Тузлы. Это уже ближе к устью Дуная", - сказал он.

Со дня на день такое следует ожидать в Румынии

Появление мазута в этом регионе связано с особенностями течений в Черном море, указал специалист. «Течение направлено против часовой стрелки. От Керченского пролива оно идёт мимо берегов Крыма, вдоль Одессы. Затем идёт к Констанце, в Румынию. Потом вдоль берегов Болгарии и Турции к берегам Грузии. Уже две недели назад, когда мазут обнаружили в Евпатории, была вероятность появления его на берегах Украины. Но, видимо, ветер дул так, что мазут двигался медленно, но сейчас он достиг украинского берега. Мелкие кусочки мазута лежат на пляже. Со дня на день такое следует ожидать в Румынии», - поделился Шкарадюк.

Он предполагает, что всем причерноморским странам надо готовиться к решению этой проблемы. «Лучше будет предпринять меры до того, как мазут выбросит на берег. Нужно ставить сетки на мелководье», - отметил Шкарадюк.

По его словам, инцидент с разливом нефтепродуктов в Черном море выходит за рамки локального происшествия. «Существует Бухарестская конвенция по Черному морю. В ней стороны обязаны извещать причерноморские государства о чрезвычайных ситуациях. Мне не известно, уведомила ли РФ другие государства об этом разливе», - сказал Игорь Шкарадюк.

Он напомнил, что в 2007 году в Керченском проливе также произошло крушение танкера с мазутом. «[Танкер] был разломлен, остатки разлившегося мазута обнаруживали в теплое время года - к концу лета, в начале осени - в течение трех лет. Сам мазут, который разлился, очень тяжелый. Большая его часть лежит на дне. В шторм его выбрасывает на берег кусочками», - отметил Шкарадюк.

По его словам, мазут будет долгое время появляться в теплое время года. «К осени температура воды повышается в море вплоть до дна. В октябре тепловое расширение мазута становится выше, чем у воды. То есть мазут станет легче воды и начнёт всплывать. А тот мазут, который выбросило на песок, станет мягче, будет плавиться под солнцем и впитываться в песок», - рассказал эксперт.

Мидийные фермы под угрозой определенно

Он отметил, что не видит угрозы для рыбы в Черном море, но разлив мазута угрожает мидиям. "Взрослая рыба ходит по всем морю. У неё очень хорошее обоняние. Она обходит сильно загрязнённые территории. Производись анализы рыб, выловленных близко к секторам загрязнения. Выяснили, что нефтепродуктов в ней нет. Я склонен этому доверять. Поэтому рыбу можно потреблять. Но основная опасность - для донной живности. Особенно для тех обитателей моря, кто фильтрует воду через себя - это в первую очередь мидии. Они дышат этим и питаются. Когда в них попадает мазут, у них возникает химический ожог внутренних органов, как и у птиц, которые наглотались мазута. Поэтому мидийные фермы под угрозой определенно. Мидии есть нельзя», - резюмировал Шкарадюк.

24 декабря председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на бездействие властей в связи с разливом мазута. На следующий день губернатор Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС, признав, что до этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за того что региональный режим ЧС был введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Эколог Андрей Фокин, который дважды был для мониторинга на берегах, где произошла экокатастрофа, считает, что она уже перестала быть локальным происшествием.

Эта экокатастрофа уже не локальная

"Изначально упущено время - из-за неправильной оценки губернатором Краснодарского края, как я полагаю, или по каким-то другим причинам. Потом, после того, как завели уголовное дело 24 декабря по указанию [председателя] Следственного комитета, был введен режим ЧС сначала регионального, потом федерального уровня. 9 января президент России заявил, что предыдущая комиссия, которая по его указаниям была сформирована, явно недостаточно справляется. И эта экокатастрофа уже не локальная. Уже мазут не только в Черном море, но и в Азовском", - отметил он.

По мнению эколога, странам Причерноморья нужно готовиться к предотвращению экологического бедствия. "Течение и шторма в любой момент могут поднять мазут и превратить какой-нибудь турецкий курорт тоже в зону чрезвычайной ситуации. Поэтому всем причерноморским странам нужно озаботиться для начала мониторингом, лабораторными исследованиями воды", - сказал Андрей Фокин.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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