Более 20 мертвых дельфинов обнаружены на Кубани с начала марта

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Резко выросла смертность дельфинов в прибрежной зоне Краснодарского края, сообщили ученые.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта представители муниципалитетов обнаружили новые выбросы мазута на нескольких участках берега. Случаи выбросов мазута участились в связи с повышением температуры, заявило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

О резком росте смертности дельфинов в Краснодарском крае сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа». В феврале сотрудники центра обнаружили 25 мертвых особей, а только за первую неделю марта зафиксировали уже 22 смерти.

В Черном море с марта по июнь нередки выбросы китообразных на берег. Ранее это объяснялось сезоном вылова камбалы (именно камбальные сети наиболее опасны для дельфинов) и ослабленным после зимы иммунитетом. Однако в этом году на китообразных негативно влияет разлив мазута в регионе, отмечается в сообщении центра, которое приводит издание "Утренний Юг"

7 февраля директор «Дельфы» Татьяна Белей сообщала, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Краснодарского края погибло минимум 84 особи. Тогда она поясняла, что у китообразных могут быть «отложенные последствия» - накопленные в организме токсичные вещества могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям. По этой причине невозможно спрогнозировать, сколько особей погибнут от последствий ЧП, пишет "Интерфакс".

"Мазут с приходом тепла все больше и больше делает свое грязное дело. По дельфинам счет идет с нарастающим с момента аварии танкеров", - написал 9 марта в своем телеграм-канале эколог Евгений Витишко.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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