В двух рыбных водоемах Кубани превышены показатели по нефтепродуктам

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Превышение показателей зафиксированы в пробах с двух станций, где наблюдается постоянное поступление мазута.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах Краснодарского края постоянно фиксируются новые выбросы мазута. Так,15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на Бугазской косе около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы. 17 февраля выбросы мазута на берег были обнаружены около мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани, 18 февраля - на побережье Анапы. 19 февраля небольшие фрагменты нефтепродуктов найдены еще на нескольких участках побережья Анапы.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи. Из-за особенностей морских течений разлив мазута в Керченском проливе создал угрозу загрязнения берегов всех стран, имеющих выход в Черное море. При этом экологи указали на опасность вылова рыбы в районах экокатастрофы на Кубани.

Специалисты 20-24 января взяли пробы морской воды и прибрежных наносов у берегов Керченского полуострова и западной части Краснодарского края. Затем в лабораториях ИнБЮМ проводились исследования образцов, сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН.

"В большинстве образцов превышение предельно допустимых концентраций нефтяных углеводородов не выявлено на 14 из 16 станций от Керчи до Анапы. Незначительное превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов ученые зафиксировали только в пробах с двух станций, где поступление мазута отмечается постоянно", - цитирует пресс-службу ТАСС.

В РАН уточнили, что пробы отбирались, в том числе на десяти пляжах Керчи и Тамани, в станице Благовещенской, селе Витязево и городе Анапе Краснодарского края.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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