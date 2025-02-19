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13:45, 19 февраля 2025

Новые выбросы мазута обнаружены на трех пляжах Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Небольшие фрагменты нефтепродуктов найдены на нескольких участках побережья Анапы. В центрах реабилитации волонтеры спасают 128 пострадавших от мазута птиц.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на Бугазской косе около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы. 17 февраля выбросы мазута на берег были обнаружены около мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани. 18 февраля новые выбросы мазута были обнаружены на побережье Анапы.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

"На пляже в Джемете обнаружили небольшие выбросы мелкой фракции мазута и загрязненные нефтепродуктами ракушки. Кроме того, незначительные новые выбросы зафиксировали между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в районе пляжа пансионата "Соловей", - сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Муниципальные команды сначала убирают новые выбросы нефтепродуктов, а затем продолжают очистку основной территории пляжа, добавили в штабе.

Волонтеры сообщили, что мазут прибывает после шторма, в результате погибают птицы.

Сейчас 128 пострадавших от мазута птиц остаются в центрах реабилитации в Краснодарском и Ставропольском краях. "В настоящий момент реабилитацией птиц занимаются Центр реабилитации в селе Витязево города Анапы и "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в них находится 128 птиц", - цитирует представителя оперштаба Кубани "Интерфакс".

По его данным, в Центр реабилитации в село Витязево было отправлено 102 особи, реабилитацию продолжают 47. Восемь пернатых были выпущены. В центр "Пеликан" в Ставропольском крае было отправлено 1043 птиц, осталась 81 особь. Пока там выпусков не проводили, добавили в оперштабе.

Напомним, к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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