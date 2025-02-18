Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Анапы

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Выбросы застывших капель мазута найдены на нескольких участках побережья Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на Бугазской косе около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы. 17 февраля выбросы мазута на берег были обнаружены около мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мониторинговые группы сегодня утром обнаружили незначительные выбросы застывших капель мазута на нескольких участках побережья Анапы, пишет со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края "Интерфакс".

"Небольшие фрагменты нефтепродуктов зафиксировали на участке в районе устья реки Можепсин, на Центральном пляже Анапы, а также на пляжах "Тортуга" и в Джемете", - сообщил оперштаб.

По данным штаба, муниципальные команды убирают новые выбросы нефтепродуктов, а затем продолжают очистку основной территории пляжа.

Напомним, к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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