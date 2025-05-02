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05:50, 2 мая 2025

Кубанские экологи усомнились в заявлениях о безвредности черноморской рыбы

Продажа черноморской рыбы. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Загрязнение мазутом поражает всех морских обитателей, но объективно установить, насколько отравлена выловленная в Черном море рыба, невозможно из-за отсутствия независимых лабораторий. 

Как писал "Кавказский узел", власти заверяют, что следов мазута не найдено в рыбе, выловленной в Черном море после масштабного загрязнения акватории нефтепродуктами. Употреблять в пищу морепродукты и рыбу, добытые в зоне загрязнения, в ближайшее время небезопасно, указывают экологи. 

В марте Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщила, что восстановлен рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне. Там с начала года выловили 10,8 тысячи тонн рыбы - на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В Краснодарском крае и на юге России отсутствуют независимые лаборатории, которые могли бы проводить анализ рыбы и воды на содержание нефтепродуктов. Все существующие проверки проводятся структурами, подведомственными государственным учреждениям, которые заинтересованы скрыть масштабы экологической катастрофы, заявили «Кавказскому узлу» работающие в крае экологи. 

«В условиях, когда мазут попал в воду, нельзя ограничиваться только внутренними оценками властей. Без независимой экспертизы заявлять о безопасности рыбы некорректно. Места запрета ловли рыбы лично мне неизвестны и я не видел на этот счет никаких опубликованных властями документов», - говорит эколог Валерий Бриних.

Он подчеркнул, что угроза состоит именно в отсутствии альтернативы государственным или аффилированным с властями лабораториям, куда любой человек мог бы принести рыбу и проверить ее наличие или отсутствие токсичных веществ, опасных для здоровья. У рыбы, поступающей на прилавки магазинов, нет маркировки, где именно ее выловили, и продавцы не могут объяснить происхождение товара.

Эколог Татьяна Трибрат подтверждает, что в регионе нет лабораторий, альтернативных Роспотребнадзору и Росприроднадзору. «Я не могу комментировать то, чего мы, экологи, не знаем. Независимых лабораторий в крае просто нет», - заявила она, отвечая на вопрос о безопасности черноморской рыбы. 

"Следующего поколения рыбы может и не появиться"

По словам специалистов, мазут осел на дне моря, но с повышением температуры он будет разжижаться, подниматься вверх и образовывать пленку на поверхности воды. Это приведет к снижению содержания кислорода и гибели икры еще на ранних стадиях, в том числе у донных рыб. «Если мазут останется в воде, следующего поколения рыбы может и не появиться», - отметила Трибрат.

По словам Валерия Бриниха, в Черном море обитает около 180 видов рыб. Из-за слабой солености и специфического кислородного режима биосфера Черного моря уязвима к загрязнениям, и особенно к загрязнениям нефтепродуктами, - такие происшествия способны нарушить пищевые цепи всех обитателей моря в зоне экокатастрофы.

Бриних отметил, что черноморская рыба делится на категории по средам обитания. Донные (бентические) виды рыбы наиболее уязвимы к загрязнению: мазут также лежит на дне и поражает не только саму донную рыбу, но и все вокруг, чем она питается. 

«Рыба может жить в такой среде и плавать, но накапливать в себе токсины опасные для человека. Человек при ее употреблении может травиться постепенно, также накапливая разрушительные вещества уже в своем организме. Камбала-калкан, бычок (несколько видов), скаты, мидии и морские гребешки (фильтраторы, накапливают токсины) уязвимы особенно сильно. Пелагические рыбы, что живут в толще воды, питаясь планктоном и мелкими рыбами, более мобильны, они могут уходить из загрязненной зоны, в отличие от донных рыб. Это хамса, ставрида, сельдь, шпроты, тюлька, скумбрия, барабуля», - пояснил эколог, отметив, что популярная барабуля частично бывает и донной. По словам Бриниха, угрозу может представлять как рыба промышленного вылова, так и самостоятельно пойманная любителями на удочку. 

Черноморская пищевая пирамида на первичном уровне включает фитопланктон и зоопланктон, - микроскопические водоросли и мелких животных, на вторичном - мелкую пелагическую рыбу, такую как хамса и шпрот, которая планктоном. Следующий уровень составляют более крупные хищники - ставрида, скумбрия, барабуля. Загрязнение моря нефтепродуктами убивает планктон, нарушает развитие икры, и отравляет мелких рыб, что, в свою очередь, снижает численность хищников и нарушает весь экологический баланс. 

Жители Кубани сомневаются в безопасности рыбы

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители края расказали, что видят черноморские сорта рыб на прилавках рынков и частных магазинов по всему Краснодарскому краю, от Сочи до Темрюка. Происхождение рыбы в розничной продаже не маркируется по географическому признаку, поэтому невозможно понять, как далеко пострадавшей зоны была выловлена рыба. Многие люди в целях собственной безопасности предпочитают не покупать рыбу, не веря заявлениям чиновников, что она безопасна. 

Жительница Анапы Любовь Степанова до разлива мазута часто ходила с мужем на рыбалку на причалах. После экокатастрофы они прекратили рыбачить, но местную рыбу видят на прилавках магазинов, как и раньше. «Мы перестали есть рыбу, боимся. Но никаких запретов не видели на ловлю рыбы», - сказала она. 

Жительница Анапы Елена Лейтан обратила внимание, что в реке Анапке рыба умирает и гниет. Раньше рыбаки ловили рыбу и в реке, и в море, но теперь их стало значительно меньше, указала она. Моряк на пенсии Олег Завяликов, житель Шепси, в прошлом также любитель рыбной ловли, теперь считает опасным употребление выловленной рыбы в пищу - по его словам, акватория Черного моря от Сочи до Анапы еще до разлива мазута была серьезно загрязнена сбросами канализационных стоков и промышленных нечистот.  

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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