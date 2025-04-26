Заверения властей в безвредности черноморской рыбы вошли в противоречие с выводами экологов

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Следов мазута не найдено в рыбе, выловленной в Черном море, объявил кабмин на фоне предостережений экологов о рисках при употреблении рыбы, добытой в зоне загрязнения.

Как писал "Кавказский узел", в марте Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщила, что восстановлен рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне, там с начала года выловили 10,8 тысячи тонн рыбы - на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Отклонений в выловленной рыбе и морепродуктах не зафиксировано

25 апреля вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщило в своем телеграм-канале правительство России. "По итогам проведенных исследований акватории Черного моря в зоне промысла водных биоресурсов отклонений в выловленной рыбе и морепродуктах не зафиксировано", - говорится в публикации.

Промысел ведется "на удалении от загрязненных районов", подчеркнул кабмин. "Следов мазута в районах промысла и на используемых на промысле орудиях лова не обнаружено. Фактов и обращений о негативном влиянии на осуществление рыболовства и аквакультуры в результате разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря и в районе Керченского пролива в адрес Росрыболовства не поступало", - отмечается в сообщении.

Употребление в пищу морепродуктов, включая рыбу, добытых в зоне загрязнения Черного моря мазутом, будет небезопасным "в течение ближайшего периода", но "со временем риски будут сходить на нет", заявила в декабре 2024 года руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева.

Они накапливают в себе большое количество нефтепродуктов

"Все водные биоресурсы, которые находятся в этой зоне, на протяжении определенного периода лучше не употреблять в пищу, потому что они накапливают в себе большое количество нефтепродуктов, можно отравиться. Но рыба будет пригодна к потреблению быстрее, а вот в организме моллюсков такие вещества сохраняются до конца жизни", - привело 24 декабря 2024 года ее слова ТАСС.

Проблемы со здоровьем у тех, кто съел зараженную рыбу, могут появиться не сразу, указал в декабре 2024 года эколог-биолог Вениамин Голубитченко.

Он отметил, что, если нефтепродукты вместе с рыбой попадают в организм человека время от времени, товред от них может накапливаться годами.

"Вред со временем как-то проявится. В первую очередь, это может быть воспаление и раздражение слизистых оболочек, которое усиливается. От этого постепенно приходят остальные проблемы со здоровьем", - привело 17 декабря 2024 года его слова 93.ru.

Напомним, в феврале специалисты констатировали, что в двух рыбных водоемах Кубани превышены показатели по нефтепродуктам.

В январе координатор "Программы экологизации промышленности" Игорь Шкарадюк сообщил "Кавказскому узлу", что не видит угрозы для рыбы в Черном море. "Взрослая рыба ходит по всему морю. У неё очень хорошее обоняние. Она обходит сильно загрязнённые территории. Производись анализы рыб, выловленных близко к секторам загрязнения. Выяснили, что нефтепродуктов в ней нет. Я склонен этому доверять. Поэтому рыбу можно потреблять. Но основная опасность - для донной живности. Особенно для тех обитателей моря, кто фильтрует воду через себя - это в первую очередь мидии", - сказал Шкарадюк.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи. Из-за особенностей морских течений разлив мазута в Керченском проливе создал угрозу загрязнения берегов всех стран, имеющих выход в Черное море. При этом экологи указали на опасность вылова рыбы в районах экокатастрофы на Кубани.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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