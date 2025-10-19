×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
17:33, 19 октября 2025

Волонтеры посетовали на игнорирование властями их вклада в уборку мазута на Кубани

Волонтеры на фоне собранных мешков с мазутом.Стоп-кадр видео штаба "Дельфины" от 19.08.25, https://t.me/shtab_delfin/1305

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силами волонтеров собрано около половины замазученного песка, о вывозе которого на утилизацию отчитались власти, однако в официальных отчетах работа волонтеров даже не упоминается, подчеркнул штаб "Дельфины".

Как писал "Кавказский узел", на площадку в анапском хуторе Воскресенский продолжает поступать собранный на побережье песок с мазутом, однако после сортировки его быстро увозят на утилизацию, отчитались власти. За 16 октября с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском вывезено 162 тонны замазученного грунта.

Власти еще к 1 апреля обещали вывезти весь песок с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенском, но перенесли этот срок сначала на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. На площадке в Воскресенском остается около 22 тысяч тонн загрязненного песка, его вывезут до середины июля, заявил 23 июня оперштаб Кубани. 24 июля власти сообщили, что на площадке остается пять тысяч тонн песка и обозначили срок вывоза в полторы недели. При этом полигон будет использоваться до конца очистки побережья как площадка временного хранения свежесобранных выбросов.  К концу августа на полигоне в хуторе Воскресенский осталось менее тысячи тонн песка с мазутом

Штаб "Дельфины" прокомментировал официальный отчет о вывозе мазута с полигона на хуторе Воскресенский. "16 октября, как сообщает оперативный штаб, с площадки временного накопления в хуторе Воскресенский (Анапа) вывезли 162 тонны загрязнённого грунта. А знаете, сколько из этого - только силами волонтёрского штаба "Дельфины"?  Примерно 2 500 мешков, что сопоставимо с 80-88 тоннами мазутной смеси (песок, мазут, водоросли)", - говорится в сообщении.

При этом "работала всего горстка людей - 5-8 волонтёров в тяжелых условиях". "Нас нет в отчётах. Нас не благодарят на совещаниях. Нас даже не упоминают. Но мы есть. Спасибо нашим волонтёрам, спасибо героям, которые остаются на берегу, когда все уехали", - заявил штаб.

"Мы продолжаем убирать — пока другие считают, что всё уже закончено", - подчеркнули волонтеры.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

