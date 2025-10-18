×

17:47, 18 октября 2025

Власти отчитались об использовании полигона в хуторе Воскресенский

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На площадку в анапском хуторе Воскресенский продолжает поступать собранный на побережье песок с мазутом, однако после сортировки его быстро увозят на утилизацию, отчитались власти.

Как писал "Кавказский узел", к концу августа на полигоне в хуторе Воскресенский осталось менее тысячи тонн песка с мазутом, собранного на побережье Анапы, рапортовал оперштаб Краснодарского края.

Власти еще к 1 апреля обещали вывезти весь песок с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенском, но перенесли этот срок сначала на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. На площадке в Воскресенском остается около 22 тысяч тонн загрязненного песка, его вывезут до середины июля, заявил 23 июня оперштаб Кубани. 24 июля власти сообщили, что на площадке остается пять тысяч тонн песка и обозначили срок вывоза в полторы недели. При этом полигон будет использоваться до конца очистки побережья как площадка временного хранения свежесобранных выбросов.

За 16 октября с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском вывезено 162 тонны  замазученного грунта, сообщил оперштаб Краснодарского края. На площадку временного накопления поступают замазученные водоросли из Анапы и фрагменты нефтепродуктов из Темрюкского района, собранные после недавних выбросов. Площадка служит только для их оперативной сортировки, после чего грунт направляют на утилизацию без длительного хранения. Так, 16 октября площадка приняла 108 тонны загрязненного песка, а с нее вывезли 162 тонн отсортированного грунта. Остаток песка на площадке на конец дня составил 592 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, к 1 марта с площадки в Воскресенском был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители хутора и призвали ускорить вывоз. В обращении от 30 мая хуторяне потребовали встречи с мэром Анапы, в следующем обращении они призвали его в короткие сроки вывезти весь песок.

Жители хутора 24 декабря 2024 года заблокировали дорогу в знак протеста. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, заявили они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

