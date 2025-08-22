×

20:22, 22 августа 2025

Счета владельца танкера "Волгонефть-212" арестованы для обеспечения штрафа за ущерб Черному морю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал счета и все банковские активы владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе. Компания-фрахтователь уже находится в процессе банкротства. 

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Росприроднадзор подал иски на 85 миллиардов рублей к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые затонули в Черном море. 13 августа суд удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю танкера "Волгонефть-212" и оштрафовал их почти на 50 миллиардов рублей. Позднее в тот же день суд оштрафовал на 35 миллиардов рублей владельца второго танкера "Волготранснефть-239".

Мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море. В конце мая сумма требований была увеличена в 2,6 раза - до 545 миллионов рублей, а в августе она выросла до 647,4 миллиона рублей. В деле фигурируют три компании-ответчика - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть 212").

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал все банковские счета владельца (ООО "Каматрансойл") и фрахтователя ООО "Кама Шиппинг") танкера "Волгонефть-212" для обеспечения решения о штрафе, наложенном ранее на эти компании. Определение сегодня опубликовано на сайте суда. 

 Арест распространяется на все денежные средства и иные активы компаний, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, в том числе на ценности в банковских сейфах и ячейках, а также счета в драгоценных металлах. При этом ограничения не распространяются на операции по перечислению бюджетных платежей, платежей по кредитам в российских банках и выплаты зарплаты работникам.  

Суд удовлетворил ходатайство Росприроднадзора лишь частично: ведомство требовало запретить владельцу и фрахтователю танкера открывать новые банковские счета, но суд счел эту меру чрезмерной, решив, что она создаст препятствия для хозяйственной деятельности компаний. 

Вместе с тем, компания "Кама Шиппинг" уже находится в процессе банкротства - соответствующий иск 21 августа подала межрайонная инспекции ФНС России №21 по Пермскому краю в краевой арбитражный суд, заседание по нему назначено на 10 сентября, отмечает “Интерфакс”.

Автор: "Кавказский узел"

