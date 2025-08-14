Владелец второго танкера оштрафован на 35 миллиардов за разлив мазута

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора и оштрафовал на 35 миллиардов рублей владельца танкера "Волготранснефть-239" за ущерб Черному морю.

Как писал "Кавказский узел", суд удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю одного из потерпевших крушение в Черном море танкера "Волгонефть-212" и оштрафовал его почти на 50 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 августа в полном объеме удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) о взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года) ущерба Черному морю в размере 35,48 миллиарда рублей, сообщил "Интерфакс".

"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в бюджет РФ сумму ущерба в размере 35 млрд 483 млн 862 тыс. рублей", - сказал судья. Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца, добавил он.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

