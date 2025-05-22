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15:55, 22 мая 2025

Мэрия Анапы оценила ликвидацию разлива мазута в 545 миллионов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2,6 раза увеличила мэрия Анапы требования по возмещению затрат на ликвидацию разлива мазута к владельцам потерпевших крушение танкеров, общая сумма достигла 545 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море.

 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Власти Анапы увеличили в 2,6 раза исковые требования к владельцам танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов,сообщил "Интерфакс"

"Ходатайствуем об уточнении исковых требований в связи с тем, что к настоящему моменту расходы администрации Анапы за ликвидационные расходы уже составили 545 930 643 рубля", - сказал представитель истца в ходе предварительного судебного заседания в четверг.

Изначально объем требований властей Анапы составлял 211 млн рублей, такая сумма была оплачена на тот момент муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Однако власти неоднократно подчеркивали, что сумма не являлась окончательной и подлежит корректировке в сторону увеличения.

Ответчиками в данном деле выступают владельцы танкеров - ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг".

Представитель истца представил в суд платежные поручения об объеме выполненных ликвидационных работ.

Представитель "Кама Шиппинг" на заседании возражал против исковых требований.

При этом суд  также по ходатайству мэрии Анапы привлек ООО "Каматрансойл" в качестве соответчика к делу о взыскании с владельцев танкеров "расходов за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. "Так как на прошлом заседании стало известно, что у танкера ("Волгонефть 212") имеется собственник - ООО "Каматрансойл", мы просим привлечь к делу владельца этого танкера в качестве соответчика", - сказал представитель мэрии Анапы.

Таким образом в деле фигурируют три компании ответчика - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") , ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть 212"). Суд также удовлетворил ходатайство. 

Предварительное судебное заседание продолжится 18 июня, сообщило агентство.

В качестве третьих лиц в процессе участвуют компании «Биопотенциал», «Экотехпром», Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие «Сириус», ООО «Ртутная безопасность» и другие, которые  по контрактам с администрацией Анапы вывозят и утилизируют загрязненный грунт, производят замеры содержания вредных веществ. Судовладельцы и фрахтователи возражали против привлечения в процесс коммерческих структур, утверждая, что мэрия Анапы намерена переложить на них обязанность доказывания объема расходов, однако суд не согласился с этим доводом,  проинформировал "Коммерсант".

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 11 мая стало известно, что туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле. Представители другого отеля подтвердили, что объемы бронирования упали в разы после разлива мазута.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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