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22:17, 10 марта 2025

Мэрия Анапы оценила в 211 миллионов последствия разлива мазута

Мэрия Анапы. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 10.03.25, https://t.me/opershtab23/12590.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Крушение двух танкеров в Черном море привело к многомиллионным расходам на устранение разлива нефтепродуктов. Мэрия Анапы требует возмещения, а суды продолжают разбирательства с владельцами судов на фоне массовой гибели дельфинов и птиц.

Как писал "Кавказский узел",  сегодня представители муниципалитетов обнаружили незначительные выбросы мазута на нескольких участках берега Анапы. Случаи выбросов мазута участились в связи с повышением температуры, заявило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Администрация Анапы подала иск о взыскании 211 миллионов рублей, потраченных на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, говорится в сегодняшнем сообщении муниципалитета в его телеграм-канале.

"Данные компании являются владельцами танкеров 'Волгонефть-239' и 'Волгонефть-212', в результате крушения которых в декабре 2024 года в Черном море произошел разлив нефтепродуктов", — отмечается в сообщении. По данным мэрии, расходы на ликвидацию разлива покрывались за счет муниципального бюджета. "Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования", — подчеркивается в заявлении.

Отметим, что согласно картотеке арбитражных дел, иск подан 7 марта в Арбитражный суд Краснодарского края, однако пока не принят к производству. Ответчиками по делу выступают ООО "Кама шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть". В карточке дела не уточняется суть исковых требований.

Это не единственный иск, поданный к владельцам танкеров. В январе в Арбитражный суд Краснодарского края поступило три заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности «Волгатранснефти» и еще одно — о привлечении «Кама Шиппинг», сообщает РБК.

Кубанский суд отклонил ходатайство о передаче одного из дел в Москву

Сегодня начались слушания по иску Морспасслужбы к "Кама шиппинг", владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212". Морспасслужба требует возмещения расходов, понесенных в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В качестве соответчиков привлечены ООО "Каматрансойл", аффилированное с "Кама шиппинг", и "Волгатранснефть", собственник танкера "Волгонефть-239", пишет "Коммерсант-Кубань". 

В ходже слушаний компания "Кама шиппинг" не признала своей ответственности за инцидент, связанный с крушением танкера "Волгонефти-212. Компания заявила, что судовладельцем выступает "Каматрансойл", а "Кама шиппинг" является торгово-чартерным фрахтователем, сообщил ТАСС.

Ранее, 27 февраля, Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО "Кама шиппинг" виновным в административном нарушении технических регламентов при эксплуатации танкера "Волгонефть-212" и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, ранее информировало агентство.

13 февраля тот же суд назначил штраф в 630 тысяч рублей суммарно за нарушение технических параметров владельцам затонувших танкеров. Сумма штрафа ничтожна и несопоставима с ущербом природе от разлива мазута, указали пользователи Telegram.

"Мазут с приходом тепла все больше делает свое грязное дело"

Эколог Евгений Витишко подчеркнул, что ситуация с птицами и дельфинами крайне тревожная, а последствия разлива мазута становятся все более разрушительными с приходом тепла.

По состоянию на 10 марта в Анапе из 8249 пострадавших от мазута птиц погибло 6710 особей, следует из опубликованных сегодня в телеграм-канале Евгения Витишко официальных данных. Из-за разлива мазута также страдают дельфины: как отмечается в опубликованной Витишко отчетности, с момента катастрофы обнаружено 88 мертвых дельфинов. В документе не уточняется, идет ли речь об особях, погибших вблизи Анапы, или во всей российской акватории Черного моря. 

"Мазут с приходом тепла все больше и больше делает свое грязное дело. По дельфинам счет идет с нарастающим с момента аварии танкеров", - говорится в сообщении в канале эколога от 9 марта.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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