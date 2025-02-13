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23:38, 13 февраля 2025

Пользователи Telegram сочли мизерным штраф владельцам затонувших близ Анапы танкеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сумма штрафа, который Арбитражный суд в Краснодаре назначил владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе судов, ничтожна и несопоставима с ущербом природе от разлива мазута, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", Арбитражный суд Краснодарского края назначил штраф в 630 тысяч рублей суммарно за нарушение технических параметров владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", после крушения которых в Керченском проливе произошла утечка мазута.

Ущерб будут определять несколько ведомств. "Для природных объектов – это Росприроднадзор. Для рыбных ресурсов – Росрыболовство. Но дело может не дойти до суда, если  загрязнитель в добровольном порядке возместит ущерб", - заявил ранее "Кавказскому узлу" эколог.

Пользователи Telegram сочли слишком маленьким штраф владельцам танкеров, после столкновения которых в Керченском проливе произошла утечка мазута.

"Это не штраф, позор всей судебной власти!" - отметил пользователь "Крокодил Ставрополья" в Telegram-канале "Кавказского узла".

Сообщение о штрафах судовладельцам опубликовал в своем   Telegram-канале, на который подписаны 46 721 пользователь,  блогер Юрий Озаровский.  Он перепостил сообщение Telegram-канала "Анапа №1", в котором указано, что представитель "Волгатранснефти" Ольга Паутова при рассмотрении иска Новороссийской прокуратуры заявила в суде, что катастрофы удалось бы избежать, если бы суда разгрузили вовремя. Также иск против владельцев танкеров направила Морспасслужба, которая требует возместить затраты на ликвидацию последствий крушения танкеров, кроме того ведется расследование уголовного дела, указано в сообщении.

"Да там и разгружать было страшно. Вы посмотрите какие судна ржавые и старые. Вина есть абсолютно и на них, а не только на тех кто не разгружал! Зачем в море выпускать разваливающуюся технику?" - прокомментировал Nature acts.

Интересно, а наше правительство деньги выделило на ликвидацию из бюджета, и не собирается с виновника их возмещать? Больше никто исков не подавал?", - поинтересовалась Лилиия.

"Угробили детский курорт, загубили животных и птиц и нет вины. Вот такое у нас правосудие", - возмутился пользователь LM.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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