Пользователи Telegram сочли мизерным штраф владельцам затонувших близ Анапы танкеров

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Сумма штрафа, который Арбитражный суд в Краснодаре назначил владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе судов, ничтожна и несопоставима с ущербом природе от разлива мазута, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", Арбитражный суд Краснодарского края назначил штраф в 630 тысяч рублей суммарно за нарушение технических параметров владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", после крушения которых в Керченском проливе произошла утечка мазута.

Ущерб будут определять несколько ведомств. "Для природных объектов – это Росприроднадзор. Для рыбных ресурсов – Росрыболовство. Но дело может не дойти до суда, если загрязнитель в добровольном порядке возместит ущерб", - заявил ранее "Кавказскому узлу" эколог.

Пользователи Telegram сочли слишком маленьким штраф владельцам танкеров, после столкновения которых в Керченском проливе произошла утечка мазута.

"Это не штраф, позор всей судебной власти!" - отметил пользователь "Крокодил Ставрополья" в Telegram-канале "Кавказского узла".

Сообщение о штрафах судовладельцам опубликовал в своем Telegram-канале, на который подписаны 46 721 пользователь, блогер Юрий Озаровский. Он перепостил сообщение Telegram-канала "Анапа №1", в котором указано, что представитель "Волгатранснефти" Ольга Паутова при рассмотрении иска Новороссийской прокуратуры заявила в суде, что катастрофы удалось бы избежать, если бы суда разгрузили вовремя. Также иск против владельцев танкеров направила Морспасслужба, которая требует возместить затраты на ликвидацию последствий крушения танкеров, кроме того ведется расследование уголовного дела, указано в сообщении.

"Да там и разгружать было страшно. Вы посмотрите какие судна ржавые и старые. Вина есть абсолютно и на них, а не только на тех кто не разгружал! Зачем в море выпускать разваливающуюся технику?" - прокомментировал Nature acts.

Интересно, а наше правительство деньги выделило на ликвидацию из бюджета, и не собирается с виновника их возмещать? Больше никто исков не подавал?", - поинтересовалась Лилиия.

"Угробили детский курорт, загубили животных и птиц и нет вины. Вот такое у нас правосудие", - возмутился пользователь LM.