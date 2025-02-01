Юристы указали на ответственность перевозчика за разлив мазута под Анапой

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Владелец мазута, вылившегося в Черное море под Анапой, не несет ответственности за катастрофу, за нее ответственен перевозчик, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", мазут, который перевозили танкеры, потерпевшие крушение в Черном море, принадлежал компании "Роснефть".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Специалист в сфере экопреступности, говоривший на условиях анонимности, отметил, что полную ответственность за катастрофу несет перевозчик. "Именно перевозчик оплачивал возмещение во время предыдущей крупной катастрофы такого рода в 2007 года. а владелец груза никакого отношения к катастрофе не имеет. Но здесь проблема в том, что компании, о которых писали как о владельцах, фактически играли роль «Яндекс такси» для грузоотправителей, сводя владельцев судов с заказчиками", - заметил он.



Эксперт подчеркнул, что ущерб будут определять несколько ведомств. "Для природных объектов – это Росприроднадзор. Для рыбных ресурсов – Росрыболовство. Но дело может не дойти до суда, если загрязнитель в добровольном порядке возместит ущерб", - заявил он.



Эксперт отметил, что максимальное возмещение ущерба за экологический ущерб было в 2021 году, когда «Норильский никель» выплатил 146,2 миллиарда рублей за разлив топлива под Норильском в мае предыдущего года. "Из них 145,4 миллиарда рублей были выплачены в качестве возмещения вреда водным объектам и направлены в доход федерального бюджета, а 684,9 миллиона рублей - Норильску за возмещение вреда почвам", - заявил он.



Адвокат Евгений Черноусов также отметил, что владелец груза не несет ответственности за катастрофу, но предположил, что список

ответственных может быть расширен. «Здесь надо смотреть. кто выпустил эти танкеры в плавание, кто разрешил выходит в море, кто не давал заходить в порт. Хотя сейчас с этим больше вопросов, чем ответов», - заявил он.



Что касается размера ущерба, то его, по словам Черноусова, будут определять эксперты, привлеченные следствием по этому делу.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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