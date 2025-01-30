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12:32, 30 января 2025

"Роснефть" оказалась владельцем мазута в затонувших на Кубани танкерах

Затонувший танкер. Фото: пресс-служба правительства России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мазут, который перевозили танкеры, потерпевшие крушение в Черном море, принадлежал компании "Роснефть".

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Минтранс в ответ на запрос депутата Госдумы из Ульяновской области от фракции КПРФ Алексея Куринного сообщил, что разлившиеся в результате крушения танкеров нефтепродукты принадлежали "Роснефти".

"Получил ответ на свой депутатский запрос о ситуации, связанный с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря в связи с крушением двух танкеров. Владельцем груза является "Роснефть". Страхование перевозки осуществлялось компанией ВСК. Лимит ответственности за загрязнение окружающей среды по обоим судам около 3 млрд рублей (реальный ущерб будет в десятки раз больше!).

Допуск старых судов к плаванию осуществило ФАУ "Российское квалификационное общество". Собственник судов в ответе профильного министерства не назван", - написал Куринной в своем телеграм-канале.

Депутат также опубликовал копию ответа Минтранса. В документе есть сведения о страховании судов на общую сумму 29 млн 850 тысяч долларов за загрязнение окружающей среды и 6 млн 700 тысяч долларов за удаление "останков" кораблекрушения. Также в документе сказано, что законодательство не предусматривает понятия "истекший срок эксплуатации судна", а основанием для допуска является освидетельствование Российским квалификационным обществом.  Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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