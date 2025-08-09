×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:56, 9 августа 2025

Мэрия Анапы увеличила требование возмещения к владельцам затонувших танкеров с мазутом

Водолазы в Джемете заходят в море. Стоп-кадр видео оперштаба от 31.07.25, https://t.me/opershtab23/13837

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 800 мешков с мазутом поднято в Анапе со дна моря с начала августа. Мэрия Анапы мотивировала продолжением уборки побережья рост суммы иска к владельцам затонувших танкеров более чем на сто миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля оперштаб отчитался о сборе 266 мешков мазута со дна моря за прошлые сутки. Отдыхающие в Джемете разместились вблизи водолазов, которые собирают мазут со дна моря.

821 мешок с мазутом подняли с морского дна в Анапе с 31 июля по 8 августа, сообщил сегодня оперштаб Кубани. 

В Джемете продолжаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 7 августа водолазы собрали и вытащили на берег 287 мешков замазученного грунта в районе пирса, отчитался оперштаб Краснодарского края. 

МЧС России рапортовало о ходе уборки побережья. В прибрежной зоне города-курорта Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря. Водолазами совершено 15 696 спусков, обследовано 8 509 тысяч квадратных метров дна; собрано 16 258 мешков с нефтесодержащими отходами. 

В Краснодарском крае всего собрано более 178 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства от 8 августа.

Мэрия Анапы увеличила требования к владельцам танкеров

Мэрия Анапы заявила в Арбитражном суде Краснодарского края ходатайство об увеличении до 647,4 миллиона рублей исковых требований к судовладельцам и торгово-чартерному фрахтователю потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", сообщил ТАСС.

Мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море. В конце мая сумма требований была увеличена в 2,6 раза - до 545 миллионов рублей. В деле фигурируют три компании-ответчика - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") , ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть 212"). Предварительное судебное заседание было намечено на 18 июня.

"У нас ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, <…> поэтому сумма увеличена до 647 млн 430 тысяч [рублей]. Основания приняты те же самые, контракты заключаются", - заявил в суде представитель истца. Судья объявила перерыв в заседании до 14 августа.

В ходе заседания сторона истца также заявила ходатайство о привлечении к гражданскому спору новых контрагентов, в связи с чем представитель "Волгатранснефть" - судовладелец "Волгонефть-239" - ходатайствовал перед судом об отложении заседания для подготовки обоснования позиции по данному вопросу. Кроме того, ответчики заявили ходатайство о привлечении к делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, САО "ВСК", Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью, "Роснефтефлот", ФБГУ "Администрация морских портов Азовского моря" (Кавказский филиал), и. о. капитана морского порта "Кавказ" Евгения Скорченко. Истец против заявленного ходатайства возражал, говорится в публикации.

Напомним, Росприроднадзор 30 мая также подал иски к собственникам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потребовав взыскать компенсации за экологический ущерб. По данным ведомства, компании-владельцы судов отказались добровольно исполнить предписание о возмещении ущерба из-за разлива нефтепродуктов. ООО "Кама шиппинг", которая владеет "Волгонефтью-121", были предъявлены претензии на 49,46 миллиарда рублей, а к ЗАО "Волгатранснефть", которое эксплуатирует "Волгонефть-239" - на 35,48 миллиарда рублей.

10 июня стало известно, что администрация Темрюкского района предъявила в Арбитражный суд Кубани иск владельцу и фрахтователю танкеров. Ответчиками стали ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:57, 10 августа 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
11:56, 10 августа 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта в Геленджике
10:57, 10 августа 2025
БПЛА попытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе
09:55, 10 августа 2025
3
 В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты ограничения
08:58, 10 августа 2025
Минобороны отчиталось о 42 сбитых на юге страны беспилотниках
07:50, 10 августа 2025
На Кубани перед Крымским мостом вновь растет очередь
Все события дня
Новости
Очередь на Крымский мост. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:51, 11 августа 2025
Очереди вновь выстроились у Крымского моста
Военный передает паспорт мигранту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 11 августа 2025
Бывший офицер Росгвардии обвинен в фальшивой регистрации мигрантов на Кубани
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:54, 11 августа 2025
Обломки не менее девяти беспилотников найдены на Кубани
Ученые берут пробы в зоне разлива мазута. Скриншот фото субтропического центра РАН от 08.08.25, https://subtropras.ru/2025/08/исследования-учёных-установили-улуч-2/
15:56, 10 августа 2025
Разлив мазута близ Анапы сказался на состоянии водорослей и мидий
11:56, 10 августа 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта в Геленджике
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Эвакуация посетителей канатной дороги в Нальчике. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии.
08 августа 2025, 19:44
Не менее пяти человек пострадало при обрыве канатной дороги в Нальчике

Александр Аблаев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Москвы / Telegram
08 августа 2025, 16:56
Полицейский из Краснодара сознался в сливе информации сотрудникам "Базы"

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.yeniavaz.com/ru/news/207690/бахтияр-гаджиев-продолжает-голодовку
08 августа 2025, 13:14
Родственники добиваются медицинской помощи осужденному в Азербайджане Бахтияру Гаджиеву

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше