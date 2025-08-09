Мэрия Анапы увеличила требование возмещения к владельцам затонувших танкеров с мазутом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 800 мешков с мазутом поднято в Анапе со дна моря с начала августа. Мэрия Анапы мотивировала продолжением уборки побережья рост суммы иска к владельцам затонувших танкеров более чем на сто миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля оперштаб отчитался о сборе 266 мешков мазута со дна моря за прошлые сутки. Отдыхающие в Джемете разместились вблизи водолазов, которые собирают мазут со дна моря.

821 мешок с мазутом подняли с морского дна в Анапе с 31 июля по 8 августа, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

В Джемете продолжаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 7 августа водолазы собрали и вытащили на берег 287 мешков замазученного грунта в районе пирса, отчитался оперштаб Краснодарского края.

МЧС России рапортовало о ходе уборки побережья. В прибрежной зоне города-курорта Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря. Водолазами совершено 15 696 спусков, обследовано 8 509 тысяч квадратных метров дна; собрано 16 258 мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае всего собрано более 178 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства от 8 августа.

Мэрия Анапы увеличила требования к владельцам танкеров

Мэрия Анапы заявила в Арбитражном суде Краснодарского края ходатайство об увеличении до 647,4 миллиона рублей исковых требований к судовладельцам и торгово-чартерному фрахтователю потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", сообщил ТАСС.

Мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море. В конце мая сумма требований была увеличена в 2,6 раза - до 545 миллионов рублей. В деле фигурируют три компании-ответчика - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") , ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть 212"). Предварительное судебное заседание было намечено на 18 июня.

"У нас ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, <…> поэтому сумма увеличена до 647 млн 430 тысяч [рублей]. Основания приняты те же самые, контракты заключаются", - заявил в суде представитель истца. Судья объявила перерыв в заседании до 14 августа.

В ходе заседания сторона истца также заявила ходатайство о привлечении к гражданскому спору новых контрагентов, в связи с чем представитель "Волгатранснефть" - судовладелец "Волгонефть-239" - ходатайствовал перед судом об отложении заседания для подготовки обоснования позиции по данному вопросу. Кроме того, ответчики заявили ходатайство о привлечении к делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, САО "ВСК", Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью, "Роснефтефлот", ФБГУ "Администрация морских портов Азовского моря" (Кавказский филиал), и. о. капитана морского порта "Кавказ" Евгения Скорченко. Истец против заявленного ходатайства возражал, говорится в публикации.

Напомним, Росприроднадзор 30 мая также подал иски к собственникам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потребовав взыскать компенсации за экологический ущерб. По данным ведомства, компании-владельцы судов отказались добровольно исполнить предписание о возмещении ущерба из-за разлива нефтепродуктов. ООО "Кама шиппинг", которая владеет "Волгонефтью-121", были предъявлены претензии на 49,46 миллиарда рублей, а к ЗАО "Волгатранснефть", которое эксплуатирует "Волгонефть-239" - на 35,48 миллиарда рублей.

10 июня стало известно, что администрация Темрюкского района предъявила в Арбитражный суд Кубани иск владельцу и фрахтователю танкеров. Ответчиками стали ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".