Власти Темрюкского района потребовали возмещения от владельцев танкеров с мазутом

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Администрация Темрюкского района направила в Арбитражный суд иск к владельцам затонувших танкеров с мазутом.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море. В конце мая сумма требований была увеличена в 2,6 раза, власти города-курорта потребовали выплатить 545 миллионов рублей.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Администрация Темрюкского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцу и фрахтователю танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Иск подан 10 июня и пока не принят к производству. Ответчиками указаны ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть-212"). Размер требований не раскрывается, сообщил сегодня "Интерфакс".

Ранее Росприроднадзор подал иски на 85 миллиардов рублей к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые затонули в Черном море, а Росрыболовство оценило в 2,5 миллиарда ущерб водным ресурсам от разлива мазута.

Напомним, правительство России выделило 1,4 миллиарда рублей в дополнение к ранее выделенным 8,5 миллиарда, которые будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения моря нефтепродуктами, обследование и герметизацию затонувших частей танкеров.

По данным Роспотребнадзора, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для отдыха. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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