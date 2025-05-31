Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших близ Анапы танкеров

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К владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые затонули в Черном море, Росприроднадзор подал иски на 85 миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел", водолазы обнаружили трещины на затонувшей части танкера "Волгонефть-239", владелец судна отчитался об успешной экстренной откачке мазута из балластной части носа. Утечки из затонувших танкеров продолжаются, следует из данных спутникового мониторинга. 27 мая на одном участке побережья Анапы были убраны выбросы мазута.

Росприроднадзор 30 мая подал иски к собственникам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потребовав взыскать компенсации за экологический ущерб на сумму более 84,9 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант".

По данным ведомства, компании-владельцы судов отказались добровольно исполнить предписание о возмещении ущерба из-за разлива нефтепродуктов. ООО "Кама шиппинг", которая владеет "Волгонефтью-121", были предъявлены претензии на 49,46 миллиарда рублей, а к ЗАО "Волгатранснефть", которое эксплуатирует "Волгонефть-239" - на 35,48 миллиарда рублей.

Указанные требования были направлены адресатам в начале апреля, но в установленный срок они не были удовлетворены, после чего Росприроднадзор обратился в суд.

Власти Анапы, в свою очередь, увеличили размер исков к судовладельцам с 211 миллионов рублей до 545 миллионов рублей. Морспасслужба оценила расходы на ликвидацию последствий аварии в 314,5 миллиона рублей. В сумме объем исковых требований по поводу аварии в Керченском проливе превысил 85,8 миллиарда рублей.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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