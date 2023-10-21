Минюст признал Михаила Савву* иноагентом

21 октября 2023, 05:17

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Бывший профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва*, который уехал из России в 2015 году, внесен министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов.

Как писал "Кавказский узел", 2015 года профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва сообщил о том, что выехал за границу, поскольку опасается уголовного преследования. В октябре 2016 года Савва* заявил о том, что Украина и США предоставили ему статус беженца.

2 апреля 2014 года суд приговорил Михаила Савву* к трем годам условного лишения свободы, признав его виновным в хищении выделенного администрацией Краснодарского края гранта, а также в получении платы за фиктивное проведение занятий в КубГУ. Профессор вины не признал. 3 марта суд в Краснодаре заменил условное наказание Михаилу Савве* на три года колонии-поселения за нарушение режима отбывания наказания, а 20 апреля 2015 года стало известно о возбуждении в отношении Саввы* дела о мошенничестве. В феврале 2017 года ЕСПЧ принял жалобу Саввы* к рассмотрению.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло 20 октября в реестр иностранных агентов бывшего профессора Кубанского государственного университета Михаила Савву*, который проживает на Украине.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, указано, что Савва "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию в принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Также он обвиняется в том, что выступал против спецоперации на Украине и в настоящее время является членом экспертного совета украинской организации.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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