Два жителя Кубани задержаны за участие в нежелательной организации

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ФСБ задержало двух жителей Краснодарского края за участие в деятельности нежелательной и запрещенной в России организации "АллатРа". По версии следствия, они вовлекали других людей "в деятельность псевдорелигиозной организации".

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двоих активистов проукраинской организации «АллатРа» (признана нежелательной, экстремистской и запрещена в России), сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службы управления. По версии следствия, задержанные "вовлекали жителей края в псевдорелигиозную деятельность, убеждая их переводить деньги в адрес организации".

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ).

Нежелательная организация «АллатРа» была основана на Украине в 2011 году. Деятельность организации велась в том числе в общественно-политическом направлении через структуру «Созидательное общество». С начала проведения специальной военной операции на территории Украины организация систематически распространяла заведомо ложную информацию, дискредитирующую вооруженные силы РФ, проинформировало краевое УФСБ.

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