Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой

Двое из пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии. Во Владикавказе введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", мощный взрыв произошел сегодня на складе пиротехники во Владикавказе. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. Два человека погибли, их тела были обнаружены под завалами.

Режим чрезвычайной введен на территории Владикавказа в связи со взрывом в Партизанском переулке, сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

“Режим действует в границах следующих улиц: ул.Интернациональная (от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого), ул.Маркова (от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого), пер.Партизанский (от ул.Интернациональной до ул.Маркова)", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Мильдзихов добавил, что зона чрезвычайной ситуации оцеплена, в ней введен пропускной режим. Разбор завалов продолжается, на месте взрыва работают оперативная группа и оперативный штаб.

В больницах остаются 13 из 14 пострадавших при взрыве, состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, сообщил, в свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, один из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации Республиканской клинической больнице, угрозы для его жизни нет. В этой же больнице помощь оказывают еще восьми пострадавшим.

В больнице скорой помощи находятся еще два человека. “Один пациент - в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. Второй - под постоянным наблюдением, состояние средней тяжести”, - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Состояние пострадавших детей, которые находятся в Республиканской детской клинической больнице, врачи оценивают как стабильное, угрозы для их жизни нет, добавил чиновник.