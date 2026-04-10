Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Двое из пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии. Во Владикавказе введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
Как писал "Кавказский узел", мощный взрыв произошел сегодня на складе пиротехники во Владикавказе. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. Два человека погибли, их тела были обнаружены под завалами.
Режим чрезвычайной введен на территории Владикавказа в связи со взрывом в Партизанском переулке, сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.
“Режим действует в границах следующих улиц: ул.Интернациональная (от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого), ул.Маркова (от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого), пер.Партизанский (от ул.Интернациональной до ул.Маркова)", - написал чиновник в своем Telegram-канале.
Мильдзихов добавил, что зона чрезвычайной ситуации оцеплена, в ней введен пропускной режим. Разбор завалов продолжается, на месте взрыва работают оперативная группа и оперативный штаб.
В больницах остаются 13 из 14 пострадавших при взрыве, состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, сообщил, в свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По словам Меняйло, один из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации Республиканской клинической больнице, угрозы для его жизни нет. В этой же больнице помощь оказывают еще восьми пострадавшим.
В больнице скорой помощи находятся еще два человека. “Один пациент - в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. Второй - под постоянным наблюдением, состояние средней тяжести”, - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Состояние пострадавших детей, которые находятся в Республиканской детской клинической больнице, врачи оценивают как стабильное, угрозы для их жизни нет, добавил чиновник.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.