Кавказский узел

19:34, 10 апреля 2026

Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое из пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии. Во Владикавказе введен локальный режим чрезвычайной ситуации. 

Как писал "Кавказский узел", мощный взрыв произошел сегодня на складе пиротехники во Владикавказе. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. Два человека погибли, их тела были обнаружены под завалами. 

Режим чрезвычайной введен на территории Владикавказа в связи со взрывом в Партизанском переулке, сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

“Режим действует в границах следующих улиц: ул.Интернациональная (от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого), ул.Маркова (от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого), пер.Партизанский (от ул.Интернациональной до ул.Маркова)", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Мильдзихов добавил, что зона чрезвычайной ситуации оцеплена, в ней введен пропускной режим. Разбор завалов продолжается, на месте взрыва работают оперативная группа и оперативный штаб. 

В больницах остаются 13 из 14 пострадавших при взрыве, состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, сообщил, в свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

По словам Меняйло, один из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации Республиканской клинической больнице, угрозы для его жизни нет. В этой же больнице помощь оказывают еще восьми пострадавшим. 

В больнице скорой помощи находятся еще два человека. “Один пациент - в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. Второй - под постоянным наблюдением, состояние средней тяжести”, - написал Меняйло в своем Telegram-канале. 

Состояние пострадавших детей, которые находятся в Республиканской детской клинической больнице, врачи оценивают как стабильное, угрозы для их жизни нет, добавил чиновник.

События
19:29, 10 апреля 2026
Глава комитета по госзакупкам Дагестана заподозрен во взяточничестве
15:34, 10 апреля 2026
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
Все события дня
Новости
Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:09, 10 апреля 2026
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"
Проверка документов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:34, 4 апреля 2026
Уроженец Чечни пропал после задержания на "Верхнем Ларсе"
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
12:57, 29 марта 2026
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
03:55, 29 марта 2026
Запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 апреля 2026, 17:09
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

Пикет с призывом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 10 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/KrasnodarUMR/24204
10 апреля 2026, 13:02
Жительница Краснодара призвала патриарха оставить набережную детям

Стоп-кадр видеообращения жительницы Новосибирска. Скриншот видео https://t.me/bloodysx/54358
10 апреля 2026, 11:02
Жительница Сибири пожаловалась на угрозы после возвращения дочери из Чечни

Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Показать больше