Кавказский узел

06:41, 7 мая 2026

На имущество бывшего замглавы Минобороны Цаликова наложен арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд наложил арест на имущество Руслана Цаликова на сумму более 7 миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел",  ранее в Никулинский суд Москвы поступили материалы антикоррупционного иска к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову и его окружению.

По версии следствия, бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищение бюджетных денежных средств, а также легализацию похищенного. Также ему были предъявлены обвинения во взяточничестве. 5 марта Басманный районный суд Москвы отправил Руслана Цаликова под домашний арест. Согласно сообщению суда, следствие не настаивало на отправке бывшего первого зама Сергея Шойгу в СИЗО. 

Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому замглавы Минобороны Руслану Цаликову, следует из базы данных инстанции. "Судом вынесено определение об обеспечении (предварительной защите) иска", - говорится в карточке судебного дела.

Речь идет об аресте всего спорного имущества бывшего первого замглавы Минобороны на сумму более 7 млрд, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В них указано, что Никулинским судом Москвы вынесено "определение об обеспечении (предварительной защите) иска". Согласно закону, такими мерами могут быть наложение ареста на имущество ответчиков, запрет совершать определенные действия, приостановление реализации имущества, взыскания по исполнительному документу и возложение на ответчика определенных обязанностей.

В случае определения об обеспечении иска законом предусмотрены такие меры, как арест имущества ответчиков, запрет совершать определенные действия, приостановление реализации имущества и взыскания по исполнительному документу, уточняет РИА «Новости».

Помимо Цаликова, ответчиками по иску проходят восемь физических и три юридических лица, пишет «Коммерсантъ». Среди них — его сыновья Даниэл и Заур Цаликовы, дочери Елизавета Гогичаева и Юлия Гогаева, два зятя — Чермен Гогичаев и Георгий Гогаев, «некая госпожа Марковская», а также предприниматель Тимур Исаков (бенефициар ООО «Сандора», ООО «Славяновская», ООО «Объединенная текстильная компания» и ООО «Убик Текстиль»). Последний, наряду с Цаликовым, является фигурантом дела об организации преступного сообщества или участия в нем (статья 210 УК).

По данным «Коммерсанта», именно с помощью близких и их фирм Цаликов, по версии следствия, смог легализовать преступные доходы, вложившись, в частности, в покупку коммерческой недвижимости в центре столицы — в Последнем переулке и на Земляном Валу — стоимостью свыше 500 млн рублей. В середине марта «Коммерсантъ» писал, что, по версии СК, за общее покровительство коммерческим структурам Цаликов получил две взятки — мотоциклом Hоnda и деньгами. 

"Кавказский узел" также писал, что имущество и счета родственников бывшего руководителя управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина арестованы по делу о взяточничестве. В начале октября 2025 года Басманный суд Москвы арестовал начальника управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина на два месяца по делу о взятке. 

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
