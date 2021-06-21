Споры об одежде разгорелись в Северной Осетии вслед за Чечней и Дагестаном

21 июня 2021, 17:30

Движение "Сестры" призвало прекратить травлю главы североосетинского Комитета женщин Ирины Макоевой, вызванную ее призывом к девушкам отказаться от мини-юбок и рваных джинсов. Жители Владикавказа рассказали "Кавказскому узлу" о своем отношении к инициативе Комитета женщин.

Как писал "Кавказский узел", Комитет женщин Международного общественного движения "Высший совет осетин" ("Стыр Ныхас") 19 июня предложил проводить лекции о том, как следует одеваться. Инициативу раскритиковало движение "Хотæ" ("Сестры"), лидер которого Агунда Бекоева предложила обратить внимание на защиту прав женщин. Сам проект "Хотæ" был создан осенью 2019 года после резонансного убийства 22-летней жительницы Владикавказа Регины Гагиевой. Суд приговорил бывшего мужа Гагиевой к 16 годам заключения за побои и убийство.

По словам председателя Комитета женщин Ирины Макоевой, "девушка-осетинка должна быть целомудренной, она должна вести себя в общественных местах прилично". "Она не должна себя проявлять с негативной стороны, она не должна громко разговаривать, она не должна выходить полуобнаженной, она не должна на наших национальных свадьбах, танцуя осетинский народный танец, выходить в брюках или полуоголенная", - сказала Макоева на видео, получившем распространение в соцсетях.

Владикавказцы обсудили инициативу Комитета женщин

Абитуриентка художественного училища Дзера рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не раз сталкивалась с предвзятым отношением к себе из-за необычной внешности.

"Сейчас не каменный век, и каждый сам может решить, как ему одеваться и как выглядеть. Ко мне очень плохо относятся осетины и вообще окружающие люди, во Владикавказе меня не любят. Но мне <все равно>, потому что живем один раз. <...> Я проживу жизнь так, как я хочу, а не так, как хотят окружающие", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

31-летний владикавказский слесарь Артур, в свою очередь, посетовал, что не приемлет откровенные, по его мнению, наряды осетинских девушек, и из-за этого до сих пор не нашел себе невесту. Он считает, что воспитательные уроки в учебных заведениях, предложенные Комитетом женщин, очень нужны.

"Нужно ввести какие-то культурные спецпредметы, которые будут именно нравственно, морально готовить этих молодых людей к будущей жизни. Это очень важно, потому что родители не всегда успевают заниматься своими детьми - они постоянно в работе", - сказал Артур корреспонденту "Кавказского узла".

Что думают о джинсах и мини-юбках другие владикавказцы, можно узнать из видео "Кавказского узла". Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на релевантность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Макоева заверила, что против навязывания дресс-кода

Комитет женщин не проводит назидательных лекций в школах, инициатива касается лишь студентов - как девушек, так и юношей, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Макоева. Председатель комитета считает, что ее неправильно поняли. Макоева подчеркнула, что комитет не намерен диктовать кому-либо, как нужно одеваться или вести себя.

"Я девочек, молодежь ни в чем не виню. Наоборот, у нас прекрасная, красивая молодежь. И мы идем им в помощь, хотим, чтобы они исконное не забывали. Напоминаем им посредством круглых столов, диспутов, диалогов. Мы, как бабушки, как мамы, нежно - не диктуем, не приказываем", - сказала Макоева.

Комитет занимается и такими социальными проблемами, как домашнее насилие и харрасмент, добавила Ирина Макоева.

Движение "Хотæ", в свою очередь, также вступилось за Ирину Макоеву в связи с широким общественным резонансом, который вызвали ее слова. "К сожалению, даже среди нашей аудитории нашлись люди, не удержавшиеся от гнусностей. А уж если заглянуть в другие паблики оснета, то иначе как безудержной травлей реакцию на реплику Ирины Макоевой назвать нельзя. <...> Позицию, высказанную Ириной, разделяют многие представители старшего поколения, однако мы не оскорбляем наших родителей, бабушек и дедушек за их взгляды. <...> Мы против насилия и травли – а теперь выходит, что после всего сказанного защищать нам нужно именно Ирину", - говорится в публикации от 19 июня на странице движения в соцсети Instagram.

В Чечне и Дагестане за манерой одеваться следят на уровне властей

Напомним, что летом 2020 года муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей, указали жители Дагестана и пользователи соцсетей.

Ранее, в 2019 году, чеченское министерство по туризму выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов: женщинам рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Памятка также регламентирует для приезжающих в Чечню общение с местными женщинами и курение. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей республики.

Параллельно с обсуждением слов Ирины Макоевой жителями Северной Осетии подобная дискуссия развернулась и на Кубани. Пользователи соцсетей раскритиковали как нелепый и безосновательный запрет руководства "Горгаза" Сочи посещать их офис в шортах даже в сильную жару. Их оппоненты в соцсетях посетовали на нарушение приличий горожанами и туристами.