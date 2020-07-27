Пользователи Instagram сочли опасным для туриндустрии Дагестана требование о дресс-коде

27 июля 2020, 21:37

Туристы готовы придерживаться дресс-кода, который введен для них в Казбековском районе Дагестана, следует из видео Telegram-канала Mash. Комментаторы видео раскритиковали требования к туристам. Некоторые заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", в середине июля муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, указали жители Дагестана и пользователи соцсетей.

Жители других регионов, приезжающие в Дагестан, соблюдали общепринятые правила приличия и до того, как муфтият призвал гостей республики к соблюдению дресс-кода, указали работающие с туристами владельцы мест отдыха и заведений общепита. Муфтияту не стоило призывать туристов к соблюдению правил приличия в одежде, так как они и так с пониманием относятся к мусульманским традициям в республике, однако навязчивые рекомендации духовенства могут отпугнуть туристов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" гости Махачкалы.

Прибывшие в Дагестан туристы согласились с требованием о дресс-коде

О том, что возле Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана появилась табличка, призывающая приезжих носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках, написал сегодня Telegram-канал Mash, имеющий более 830 тысяч подписчиков.

"Граница на замке, коронавирус шагает по миру, внутренний туризм задышал полной грудью. Изголодавшиеся по отдыху ломанулись в солнечный Дагестан. Правда, забыли, что вокруг не Италия и даже не Турция: барышни надели шорты, короткие платья и открытые купальники. Местные недовольны — мол, это их смущает и наводит на греховные помыслы. Обычно всё заканчивалось профилактическими беседами с безнравственными славянами и жалобами в Минтуризма. Но в Сулакском каньоне пошли дальше — там появилась табличка, призывающая к соблюдению дресс-кода: никаких шортов и купальников. Путешественники относятся с пониманием, местные разделились: кому-то голые ножки очень мешают, кто-то милостиво разрешает ходить, в чём хотят", — говорится в сообщении.

Оно сопровождается видео, на котором опрошенные местные жители разделились во мнениях: некоторые из них поддержали нововведение, другие заявили, что им все равно, в чем ходят туристы.

"Просьба к туристам, к нашим гостям: одеваться поприличнее, не ходить в шортах, не ходить в майках. У нас есть правила дресс-кода", — заявил один из местных жителей Рамазан. "По нашим обычаям не положено ходить голыми тут. Нормально одетыми — пожалуйста, мы всегда рады вас тут видеть", — отметила жительница района Загидат.

"У нас можно ходить, в чем хотите. Никто это не запрещает. Кто может запретить человеку, в чем ходить? Мне нравится ходить в шортах, я же открыто ничего не показываю. Рубашка и шорты — это одежда", — возразил им мужчина по имени Эфенди. "Люди разные ведь есть, со своим мнением. Мы не должны им говорить "нельзя", пускай ходят, а нам что от этого?" — согласна с ним местная жительница Амилят.

Туристы, опрошенные каналом, отметили, что уважают традиции места, куда приехали отдыхать, поэтому будут придерживаться правил дресс-кода.

"Это традиция местная. Это их земля, они здесь живут, и, естественно, это их порядок. И мы, как гости, желательно, чтобы этот порядок выполняли", — говорит Татьяна. "Обычаи стран, в которые мы приезжаем, нужно уважать, и если в данной стране, допустим, в Дагестане обычаи требуют, чтобы соблюдали дресс-код, то есть прикрывали плечи, носили какие-то длинные юбки, то нужно, я считаю, это соблюдать", — заявила другая туристка по имени Анна.

Пользователи соцсети раскритиковали требование о дресс-коде для туристов в Дагестане

Комментаторы нового видео о дресс-коде в Дагестане на странице паблика "lifedagestan" в Instagram (насчитывает 618 тысяч подписчиков) раскритиковали требования к туристам. Часть из них заявила, что дагестанцам, прежде всего, самим надо соблюдать обычаи как у себя на родине, так и за ее пределами. Некоторые высказали мнение, что требования о дресс-коде могут отпугнуть туристов. За три часа пост собрал 2055 отметок "нравится" и 256 комментариев.

"Вы на наших посмотрите в тех же ОАЭ и Турции. Как наши там одеваются и как себя ведут наши везде. Как всегда, […] лицемерие, ложь, враньё. Лишь бы выделиться", — пишет tyler_dden. "Можно подумать, наши не ходят в коротких платьях, шортах и купальниках. Что за бред", — соглашается stranger5530. "Согласна с теми, кто сам соблюдает обычаи наших предков. Но как наши братья могут говорить приезжим что-то, если их жены, сестры, матери ходят не зная в какой одежде? Везде все накачали, подкачали. В чужом глазу соринку увидят, а в своём бревно не заметят", — заявляет musaeva8194.

"Губите свой туризм, нет бы зону выделить для туристов, а они хайпуют", — высказывается _rassim_. "Такими темпами туда перестанут ездить и земляки, часть из них точно", — уверен barushna.

"Правильно говорите. Вести себя нужно достойно в любом месте, особенно там, где традиции на первом месте. Не мешало бы тем, кто приезжает в Москву и другие города, вести себя подобающе. А то на родине все правильные", — отмечает oledgio_gustavo.

Похожие комментарии опубликованы и на странице паблика "news_dagestana" в Instagram (насчитывает 198 тысяч подписчиков). За три часа пост с видео о табличке у сулакского каньона собрал 2055 отметок "нравится" и 256 комментариев.

"Сами, когда в других местах отдыхаете, почему же на себя не смотрите? Или думаете, вас не видно там? Каждый турист одевается, как хочет!" — пишет mustafaeva36.

"Вы делайте назидание своим в первую очередь родным, близким, потом пройдитесь по городу и увидите такое, что самим стыдно станет, что приезжим делаете замечания, рассказывая сказки про дресс-коды и обычаи!" — отмечает knj778.

"У нас что, других проблем нет, как обсуждать туристов?! Почему бы нам всем не следить в первую очередь за собой", — считает _8oksana5_.

Информация о табличке на смотровой площадке Сулакского каньона с призывом к приезжим носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках с фото появилась еще 21 июля на странице паблика "lifedagestan" в Instagram. Еще тогда пользователи соцсети активно откликнулись на эту новость (за пять дней пост с фото собрал 62 103 просмотра и 495 комментариев).

"Закройте въезд для туристов или закройте рот и слова не говорите туристам, которые оставляют деньги в вашем селе, и благодаря кому ваше село ещё живет", — написал kavkazec05dag_.

"Не понимаю, почему люди возмущаются — люди не хотят, чтоб к ним приезжали полуголые девушки, что в этом плохого? Почему дагестанцы вечно чем-то недовольны? Даже тут они умудрились возмущаться", — отмечает khochbar_avar.

"Как будто кроме этого в Дагестане проблем нет", — удивляется 3245.madina.

Стоит отметить, что в 2019 году чеченское министерство по туризму выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов: женщинам рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Памятка также регламентирует для приезжающих в Чечню общение с местными женщинами и курение. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей республики.