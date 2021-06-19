Пользователи соцсетей высмеяли дресс-код для посетителей в "Сочигоргазе"

19 июня 2021, 20:06

Запрет руководства "Горгаза" Сочи посещать их офис в шортах даже в сильную жару нелепый и безосновательный, указали пользователи соцсетей. Их оппоненты посетовали на нарушение приличий горожанами и туристами.

Автор видео, опубликованного 18 июня в соцсетях, в том числе в Telegram-канале "МБХ медиа", демонстрирует свои джинсовые шорты до колен. "Горгаз не пускает в шортах - не пляжных шортах", - подчеркивает автор видео. Он стоит у стойки, из-за которой мужчина с надписью "охрана" на рубашке достает широкие штаны. Эти штаны охранник передает человеку, который ведет съемку. "Непонятно, чьи штаны <...> выдают. Вот так человеку приходится надевать, чтобы пройти в "Горгаз", - поясняет голос за кадром.

Объявление о том, что в здании "Сочигоргаза", которое заснято на видео, нельзя находиться в шортах, висит перед входом, сообщил 18 июня "Блокнот - Краснодар". Выдавая посетителю штаны, охранник сослался на некий внутренний регламент, согласно которому люди в здании должны носить "приличную одежду". В "Сочигоргазе" объяснили, что такой дресс-код является "вопросом культуры", передал "Подъем".

Летом 2020 года муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей, указали жители Дагестана и пользователи соцсетей. Ранее, в 2019 году, чеченское министерство по туризму выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов: женщинам рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Памятка также регламентирует для приезжающих в Чечню общение с местными женщинами и курение. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей республики.

Такие требования к посетителям "Горгаза" предъявляются не первый год, указал пользователь соцсети "ВКонтакте" Сергей Григорьев. "В жару 30 градусов пускают только в брюках. Три года назад приехал туда в джинсовых шортах, и не пустили. Народ офигевает от этих чудиков", - написал он в паблике "Типичный Сочи".

"Я представляю, как ржут те, кто в кабинетах, когда заходят люди в этих штанах. А если штаны заняты, то нужно ждать, пока освободятся. Вспомнился момент из фильма "Брюки превращаются, брюки превращаются... - в элегантные шорты", - высказался там же Антон Косицын. Его комментарий набрал 50. Денис Яшенин сравнил требования "Сочигоргаза" с дресс-кодом в церквях. "Храм "Горгаза"! С непокрытой головой тоже нельзя?" - написал он, собрав 53 "лайка".

"Самоуправство! Нет закона, который бы обязывал носить посетителям брюки вместо шорт! Дресс-код введён только для сотрудников!" - возмутился Mark Gevorgyan. "Это менталитет колхозников!" - добавил Сергей Сербский.

При этом часть читателей паблика поддержала идею дресс-кода. "Правильно делают! Я <...> понимаю, что у нас город-курорт, но <...> у вас вообще нормы приличия есть? Нормальные, приличные шорты - это ладно, но когда люди в центр города или в заведения приходят в одежде, которая еле-еле прикрывает одно место - блевать хочется. Это больше к женскому полу относится", - написала Ирина Соболевская.

"Шорты - пляжная одежда. Каждый быдлан пытается самоутвердиться. Автору пошли на встречу и дали штаны, чтобы он смог пройти в необходимые кабинеты, а могли послать", - указал Ваге Фероян в комментарии, который собрал 44 "лайка". "Ваге, это не пляжная одежда, это предмет одежды, необходимость в жару", - возразил Александр Акопов, собрав при этом 66 "лайков". Он также указал на свой опыт. "Я работал в областном суде. У меня был дресс-код, а у посетителей суда нет его", - написал Александр Акопов. Дресс-код в "Сочигоргазе" он назвал "выходкой обнаглевшего начальства, которое людей за людей не считает". "Александр, в университет летом тоже в шортах не пускают. Есть рамки приличия одежды, не везде можно ходить в шортах", - возразила ему, в свою очередь, Ирина Бурда.

Акопова поддержал Михаил Сметанкин. "Я бы еще понял, если бы не пускали в какое-то приличное заведение. А это, как я понял, <всего лишь> "Сочигоргаз"! Может, мне еще смокинг надевать, чтобы туда зайти?" - пошутил он.

К 20.06 мск 19 июня эта публикация собрала 19,7 тысячи просмотров и 60 "лайков". У паблика 109 участников.

Видео из "Сочигоргаза" вызвало широкое обсуждение и на YouTube-канале телеканала "360". "Арфы нет, возьмите бубен... Надо было шорты пониже спустить, до кроссовок, дабы за полноценные джинсы сошли", - пошутил Vad Zynin, собрав 72 "лайка". "Без иконы нельзя в "Горгаз", как и без штанов", - сыронизировал hamster rabid. "Приучают к рабству: сначала маски, потом штаны, потом смирительную рубашку, ошейник, цепь", - заявил Михаил Попов.

К 20.06 мск 19 июня эта публикация собрала 30,3 тысячи просмотров, 687 "лайков" и 370 комментариев. У канала 1,24 миллиона подписчиков.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края до 25 июня продлили действие режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. При этом курортный сезон в крае открылся еще 1 мая, на месяц раньше обычного, и чиновники мотивировали это решение благоприятной эпидемиологической ситуацией. Только с 1 по 10 мая в Сочи побывало около 232 тысяч человек, средняя загрузка санаториев и гостиниц в эти дни составила более 80 процентов, отчиталась мэрия. Это привело к ухудшению эпидемиологической ситуации. За неделю заболеваемость коронавирусом на черноморских курортах Краснодарского края выросла на 13%, тогда как в других районах Краснодарского края рост составил только 4%, сообщил 18 июня Роспотребнадзор.