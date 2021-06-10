Режим повышенной готовности продлен на Кубани

10 июня 2021, 21:00

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении еще на две недели режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до 27 мая. Ранее все массовые мероприятия в Сочи по случаю Первомая были отменены из-за коронавируса. С 1 по 10 мая в Сочи побывало около 232 тысяч человек, средняя загрузка санаториев и гостиниц в эти дни составила более 80 процентов, отчиталась мэрия.

Постановление о продлении режима повышенной готовности до 25 июня сегодня подписал губернатор Вениамин Кондратьев, говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Согласно документу, жители и гости края еще в течение двух недель должны носить маски в общественных местах - при посещении торговых объектов, на вокзалах, в транспорте, на парковках, в лифтах. Масочный режим обязателен, как для посетителей организации, так и для работников, отмечается в сообщении. Остается в силе и требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто старше 65 лет, рекомендовано находиться в самоизоляции, информировала пресс-служба администрации.

Срок действия режима повышенной готовности в регионе истекал 11 июня, сообщил со ссылкой на администрацию Краснодарского края ТАСС.

В Краснодарском крае с начала пандемии подтверждено 49 395 случаев заражения коронавирусом, 3140 человек скончались, 44 245 выздоровели. За сутки выявлено 98 случаев заражения, 10 скончались, указано сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".