Режим повышенной готовности продлен на Кубани

12 мая 2021, 22:04

В Краснодарском крае решено продлить до 27 мая режим повышенной готовности в связи с коронавирусом, объявил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 апреля подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до 12 мая. Все массовые мероприятия в Сочи по случаю Первомая были отменены из-за коронавируса. С 1 по 10 мая в Сочи побывало около 232 тысяч человек, средняя загрузка санаториев и гостиниц в эти дни составила более 80 процентов, отчиталась мэрия.

Постановление о продлении режима повышенной готовности сегодня подписал губернатор Вениамин Кондратьев, говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

До 27 мая в регионе продолжает действовать масочный режим - средства защиты органов дыхания необходимо использовать в местах массового пребывания, в том числе при посещении магазинов, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и других общественных местах. Жителям и гостям края предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, отмечается в сообщении.

Люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто старше 65 лет, должны соблюдать режим самоизоляции, информировала пресс-служба администрации.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 46643 случая заражения коронавирусом, 94 из них - за последние сутки. С начала пандемии 2 810 человек скончались, 41 230 выздоровели, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.