На курортах Кубани зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19

18 июня 2021, 15:27

За неделю заболеваемость коронавирусом на черноморских курортах Краснодарского края выросла на 13%, тогда как в других районах Краснодарского края рост составил только 4%, сообщил сегодня Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края до 25 июня продлили действие режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. При этом курортный сезон в крае открылся еще 1 мая, на месяц раньше обычного, и чиновники мотивировали это решение благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Только с 1 по 10 мая в Сочи побывало около 232 тысячи человек, средняя загрузка санаториев и гостиниц в эти дни составила более 80 процентов, отчиталась мэрия.

Рост заболеваемости коронавирусом на курортах Краснодарского края заметно выше, чем в других районах региона, сообщила сегодня специалист-эксперт отдела краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Межевая. "Показатель заболеваемости на побережье на текущей неделе на 13% выше прошлой недели", - сказала она, указав, что в целом по краю за тот же период количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло лишь на 4%.

По данным за неделю большая часть новых случаев заражения на Кубани связана с контактами внутри семей. "С 12 по 18 июня в регионе доля случаев заболевания COVID-19, при которых источником инфекции служили контакты с больными в семье, находится на уровне 30%. По месту работы - 15,8%", - отметила специалист отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории. Дефицита мест больницах пока нет, свободны 23,5% коек для больных коронавирусом, передал сегодня "Интерфакс".

Сейчас на территории края работает 905 организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых отдыхает 78 875 детей, из них с круглосуточным пребыванием детей работает 74 лагеря, в которых отдыхает 26 179 детей, сообщило сегодня на своем сайте краевое управление Роспотребнадзора.

За сутки в Краснодарском крае умерли 11 зараженных, а с начала пандемии - 3232 человека. На 109 новых случаев заражения за сутки приходятся 63 выздоровления, указано сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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