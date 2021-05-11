Более 230 тысяч туристов посетили Сочи на майские праздники

11 мая 2021, 04:50

с 1 по 10 мая в Сочи побывало около 232 тысяч человек, средняя загрузка санаториев и гостиниц в эти дни составила более 80 процентов, отчиталась мэрия.

Как писал "Кавказский узел", на фоне массового приезда более 100 тысяч отдыхающих и открытия первых пляжей в Сочи запрещены все массовые мероприятия по случаю Первомая из-за коронавируса. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы и отдыхающие высказали диаметрально противоположные мнения о праздновании дня солидарности трудящихся: молодые люди заявили, что он остался в прошлом, люди постарше считают, что власти хотят заставить граждан забыть свою историю.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 апреля подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до 12 мая. При этом ранее власти Кубани приняли решение, что курортный сезон в крае начнется 1 мая, и мотивировали решением тем, что в регионе благоприятная эпидемиологическая ситуация.

По данным мэрии Сочи, с 1 по 10 мая город посетили 232 000 туристов. Гостей в эти дни принимали 975 санаториев и гостиниц на 137 тысяч человек, их средняя загрузка составила 82,4 процента, говорится 10 мая на сайте администрации курорта.

Пик загрузки мест размещения был зафиксирован 6 мая, когда в Сочи находились 122 тысяч гостей, сообщили в мэрии.

"Сейчас наблюдается отток гостей из города. Поручил всем ответственным службам усилить контроль. В первую очередь - за соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора... Необходимо тщательно следить за соблюдением социальной дистанции", - приводятся в сообщении слова мэра Алексея Копайгородского.

По данным на 10 мая, в Краснодарском крае выявлено 46 458 случаев коронавируса, 93 из них - за последние сутки. С начала пандемии 2 786 человек скончались, 40 976 выздоровели, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, на майские праздники в 2020 году Сочи не принимал туристов из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. Тем не менее, в мае в курортные города приехали отдыхающие из разных регионов России, сообщили жители Краснодарского края. Владельцы гостиниц признались, что сдают номера отдыхающим, называя нарушения карантина вынужденными. Авторы комментариев в Instagram назвали "стукачами" авторов сообщений о нарушениях карантина отдыхающими и посетителями спортклубов на Кубани. Не пуская людей к морю на курортах, власти лишают дохода туристическую отрасль, указали пользователи Youtube.