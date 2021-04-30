30 апреля 2021, 06:25

Кондратьев продлил режим повышенной готовности на Кубани в связи с пандемией

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом решено продлить в Краснодарском крае до 12 мая, объявил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей.

Как писал "Кавказский узел", с января жителям Краснодарского края разрешено ходить в кинотеатры при условии загрузки кинозала не более чем на 15%. 8 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим постановлением продлил в регионе до 1 мая режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Решение о продлении режима повышенной готовности на Кубани было принято губернатором края после заседания оперативного штаба и консультаций с руководителем регионального Роспотребнадзора и ведущими краевыми врачами-инфекционистами. Пока в крае не будет сформирован устойчивый коллективный иммунитет, рекомендуется сохранять ограничения, пояснил главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов,

"Впереди майские праздники и начало курортного сезона. В этот период мы должны быть особенно внимательны и последовательны в своих решениях, чтобы не допустить роста заболеваемости в регионе. Специалисты отмечают, что лучшая профилактика коронавируса - соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Поэтому продлеваем режим повышенной готовности до 12 мая", - процитировала 29 апреля Вениамина Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Продляющее ограничительные меры постановление губернатора было опубликовано 29 апреля на официальном сайте администрации Краснодарского края.

В постановлении жителям и гостям Кубани предписывается использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей - при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и других местах. Необходимо сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра и соблюдать масочный режим. Людям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Также оперативный штаб Краснодарского края рекомендовал ограничить доступ на кладбища в Радоницу. Туда в этот день приходит большое количество пожилых людей, а именно они наиболее подвержены инфицированию коронавирусом, заявил главврач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов. Руководителям муниципалитетов краевые власти рекомендовали ограничить посещение кладбищ с 1 по 12 мая. Окончательное решение примут главы с учетом текущей эпидситуации на местах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

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