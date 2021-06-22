Глава осетинского Комитета женщин стала объектом критики после поучения об одежде

22 июня 2021, 18:50

Председатель Комитета женщин "Высшего совета осетин" Ирина Макоева ратует за консервативный внешний вид, но при этом сама выглядит не в соответствии с народными традициями и представляет совет, в который традиционно входили лишь мужчины, указали пользователи соцсетей.

"Кавказский узел" информировал, что 19 июня Комитет женщин Международного общественного движения "Высший совет осетин" ("Стыр Ныхас") в лице Ирины Макоевой предложил проводить лекции о том, как следует одеваться. При этом Макоева озвучила консервативный взгляд на то, как должна выглядеть и вести себя осетинская девушка. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Движение "Хотæ" ("Сестры") раскритиковало инициативу, его лидер Агунда Бекоева предложила комитету обратить внимание на защиту прав женщин. Однако вскоре "Хотæ" вступилось за Макоеву, призвав прекратить травлю в соцсетях и уважать мнение, которое разделяют многие представители старшего поколения в Северной Осетии. Сама Макоева заверила, что против навязывания дресс-кода.

Как жители Владикавказа отнеслись к инициативе Комитета женщин - на видео "Кавказского узла".

Слова Макоевой вызвали резкую критику в ее собственный адрес. "Сказала бабуля, которая накрашена, как на панель. С себя пусть пока начнут", - заявила miil.amor в Instagram-паблике "Новости Осетии". "Ага, сама накрашена как светофор. Сами пожилые, фигуры не те уже, и завидуют молодым", - согласилась hohag999.

"Почему она дает интервью с накрашенными губами, с макияжем на лице и с крашеными волосами? Срочно умыть, надеть косынку, и в огород, кукурузу полоть!" - в шутку написал пользователь valerii.8288 с традиционалистских позиций. Его комментарий собрал 117 "лайков". "Она еще и посмела интервью дать бесовской видеокамере! Вот раньше телевидения не было, и своими действиями она наносит вред вековым традициям", - добавил пользователь.

"[Члены] "Стыр Ныхас" должны покрыть головы платком, потому что в их возрасте было принято раньше выходить в свет с прикрытой головой!" - указала fatima_tsagolti.

Пользовательница соцсети xarramba указала на неоднозначность пропаганды традиционных ценностей. "Ага. И про супружеский долг пусть потом сразу расскажут. А, ну и про "не выносить сор из избы". И про стыд побольше вообще. Тогда точно здоровое общество вырастят. Без этих там их американских прав человека", - сыронизировала она.

Пользовательница milena_habaeva раскритиковала Макоеву, указав на опыт подобной пропаганды в Кабардино-Балкарии. "У нас в КБР был предмет - назывался горский этикет. И скажу так: там помимо [того], что девушка не должна [делать], было много еще чего, [что] должен мужчина <...>. А тут только девушек касается: не должна то, не должна сё", - написала жительница Кабардино-Балкарии.

К 18.50 мск 22 июня эта публикация в группе region15.info, сделанная 18 июня, собрала 79 тысяч просмотров и 4367 "лайков". У паблика 292 тысячи подписчиков.

Критики Макоевой также выразили удивление тем, что "Высший совет осетин" ("Стыр Ныхас") представляет женщина, а не мужчина, как должно быть в традиционном обществе. "Только меня удивляет само выражение «комитет женщин "Стыр Ныхаса"»", - написала alla_kotaeva24, выделив слово "женщин". "Оксюморон", - ответил fidarchik689.

"Это что за «Стыр Ныхас», женский?" - спросил aslan65195 в паблике northossetia. Этот комментарий собрал 102 "лайка". "Видимо, их жены. Красные кардиналы основного непонятного клуба пенсионеров", - высказалась nina_ik.

"С каких пор женщины в «Стыр Ныхасе»? Какая-то избирательная политика, связанная с современностью. <...> Если уж говорить про «испокон веков», то в «Стыр Ныхасе» только мужчины были. Почитайте лекцию женщинам комитета про это", - призвал mustdie.15rus.

К 18.50 мск 22 июня эта публикация, сделанная 18 июня, собрала 78 тысяч просмотров и 4782 "лайка". У паблика 203 тысячи подписчиков.

На женский состав "Высшего совета осетин" обратили внимание и комментаторы в паблике "Осетия" в Facebook. "С каких пор женщины в Ныхас допускались? <...> Дама на видео свое тут получила, что неудивительно, хотя не стоило так резко, наверное. Намерения у нее, безусловно, благие, но куда ими вымощена дорога - известно всем. Нравоучения в такой форме, с такой подачей вызовут, скорее, обратный эффект. Как и сама мысль ввести «ирон дресс-код»", - написала Фатима Турманон.

Резко критически на инициативу Макоевой отреагировали и читатели Instagram-паблика chp_vladikavkaz. "Каменный век. Давайте еще в горах жить будем, а чё - все равно всем зайдёт", - сыронизировала belllasfaceур, комментарий которой собрал 254 "лайка". "Вот те, кто пишет таким грязным языком, считают себя поборниками нравственности?! И не стыдно?! Кого вы учите и чему?!" - возмутилась naskidaevazhanna, собрав 191 "лайк". "Когда достигаешь возраста, когда демонстрировать уже нечего, начинаешь сочинять запретительные законы", - написала gatsalova_larisa.

К 18.50 мск 22 июня эта публикация, сделанная 18 июня, собрала 9476 "лайков". У паблика 405 тысяч подписчиков.

На видео, опубликованном 18 июня в Telegram-канале Mash Gor, председатель Комитета женщин Ирина Макоева, сидя в рабочем кабинете, говорит, что "девушка-осетинка должна быть целомудренной, она должна вести себя в общественных местах прилично".

"Она не должна себя проявлять с негативной стороны, она не должна громко разговаривать, она не должна выходить полуобнаженной, она не должна на наших национальных свадьбах, танцуя осетинский народный танец, выходить в брюках или полуоголенная. Вот о чем мы говорим, когда мы встречаемся с нашими замечательными, обязательными девушками", - указывает Макоева. Параллельно в кадре демонстрируется фото с девушками и юношами в белых халатах, которые сидят за партами в учебном заведении.

Макоева добавляет, что хочет, чтобы "девочки выглядели красивыми, модными, привлекательными". "Уверяю вас, для этого оголяться не стоит, для этого нельзя ходить в порванных джинсах", - говорит Макоева. На ее губы, ресницы и брови, как и указали пользователи соцсети, нанесен макияж, волосы коротко острижены.