Курорты Северной Осетии стали альтернативой зимнему отдыху за рубежом

04 января 2021, 15:45

Глава республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев связал популярность курортов Северной Осетии даже при недостатке снега с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Туристы отметили, что на курортах региона нарушаются правила профилактики COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", закрытие российских границ из-за пандемии коронавируса увеличило привлекательность зимних курортов Северного Кавказа для россиян. Отельеры Кабардино-Балкарии сочли перспективным начало горнолыжного сезона в Приэльбрусье. 26 декабря там, помимо действующих, открылась новая горнолыжная трасса протяженностью 1,5 километра. На курортах Карачаево-Черкесии, несмотря на эпидемию и повышение цен, номера в отелях забронированы практически полностью с начала горнолыжного сезона, особенно на новогодние праздники.

В конце декабря власти закрыли спортивно-оздоровительную базу "Домбай" на шесть суток за несоблюдение мер против коронавируса. Единственная горнолыжная база отдыха в Дагестане "Чичеро" в самом начале сезона объявила о своем закрытии, объяснив это угрозами штрафов со стороны надзорных органов. Интернет-пользователи осудили действия чиновников.

В этом сезоне туристов в Северной Осетии значительно больше, чем раньше, констатировал председатель республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев. "Этот год отличается от предыдущего. У местных гидов даже на 27-30 декабря были записаны группы туристов. В предыдущие годы такого ажиотажа точно не было. На первую декаду января у местных туроператоров и гидов много работы – группы записаны, экскурсии организованы. Места размещения заполнены, может быть, не полностью, но в сравнении с предыдущим годом динамика видна. Точную цифру пока сложно назвать, получим эту информацию позже", – отметил он.

Кодзаев объяснил популярность курортов Северней Осетии тем, что россияне переориентировались на внутренний туризм. "Люди планировали десять дней отдыха [в январе], и многие из них выбрали Осетию. Это связано с ограничительными мерами – выехать заграницу сложно. Зимний отдых сопряжен чаще всего с катанием на лыжах. На Кавказе сейчас снега нет, но все-таки люди едут", – сказал Кодзаев корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновник признал, что с инфраструктурой есть проблемы – возникают сложности с проездом к ряду объектов, но в целом они доступны. "Если люди целенаправленно приезжают в Цей, то они попадут и в Куртатинское ущелье, и в Даргавс, Кармадон. Это основные наши туристические места. Потом уже Дигория, потому что она в другой стороне, и если в Дигорию люди едут, они уже там останавливаются и фактически из ущелья не выезжают. Цей и Порог неба – два основных места, где можно покататься на лыжах", – указал Заурбек Кодзаев. Он затруднился назвать вид туризма, который доминирует в Северной Осетии.

Зимой в горах Осетии доступны и уникальные памятники истории

Руководитель проекта "Родовые башни" Заурбек Цаллагов выделил три наиболее интересных, которые можно посетить в новогодние каникулы: Даргавский некрополь, Дзивгисская наскальная крепость, башенный комплекс в Унале.

"Даргавский некрополь, или Город мертвых, находится в Тагаурском ущелье и является самым большим старинным средневековым кладбищем. Интересен он тем, что в нем более ста каменных строений-захоронений. Это двух, трех и даже четырехэтажные могильники. Это захоронения разных сословий жителей Алании – высшего, среднего и самого низшего. В склепы заходили заразившиеся чумой, чтобы дожить свои последние дни и не заразить других. Родственники и близкие могли приносить еду и оставлять ее на окошке склепа. Бывали истории, что после некоторого времени в изоляции люди выходили выздоровевшими" – рассказал Цаллагов корреспонденту "Кавказского узла".

В 2019 году возмущение в соцсетях вызвали фото и видео с черепами в "Городе мертвых", говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале Ларисы Сотиевой ""Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе". Власти Северной Осетии тогда временно закрыли Даргавский некрополь, решив разработать концепцию его дальнейшего функционирования с учетом этих инцидентов.

Дзивгисская крепость, расположенная в Куртатинском ущелье, выстроена таким образом, что практически незаметна с дороги, отметил особенность этого исторического памятника Цаллагов. "Крепость служила для обороны во время татаро-монгольского нашествия. В ближайшее время крепость планируют восстановить и создать внутри музей. Это не самая большая крепость, у нас есть и повыше, и с более необычной архитектурой, например, крепость в Урсдонской котловине, но до них дорога непростая, и не всякий транспорт осилит, особенно зимой. А Дзивгисская крепость находится рядом с трассой", – пояснил Заурбек Цаллагов.

Цепь оборонительных башен Уналы находится в Алагирском ущелье. Самая высокая из них – шестиэтажная, внутри создан музей быта средневековых алан. "В музее можно прочувствовать, как жили в те времена люди в мирное время и как оборонялись во время набегов. Еще в Унале можно попасть на национальный праздник – в башенном комплексе регулярно проходят мероприятия с народной инструментальной музыкой и традиционными нарядами", – рассказал глава проекта "Родовые башни".

Гид турклуба "Алания" Мурат Тотров указал корреспонденту "Кавказского узла" на популярность у туристов современных арт-объектов. "В последнее время у нас любят ездить на артобъекты, которые установили мастера студии Mah Kond", – рассказал он.

"Зеркальный барс" в Фиагдоне, созданный художниками студии Mah Kond, получил первое место в топ-5 арт-объектов Северной Осетии 2020 года по версии Ossetia News. Работа представляет собой скульптуру леопарда, который будто застрял между скалами в Кадаргаванском каньоне, сообщается в публикации от 27 ноября 2020 года на странице издания в Facebook. Еще два популярных арт-объекта студии – "Стрелы нарта Сослана" и "Меч в камне", указано в публикации "Аргументов и Фактов" от 20 августа 2020 года. "Зеркальный барс" в Фиагдоне, созданный художниками студии Mah Kond, получил первое место в топ-5 арт-объектов Северной Осетии 2020 года по версии Ossetia News. Работа представляет собой скульптуру леопарда, который будто застрял между скалами в Кадаргаванском каньоне, сообщается в публикации от 27 ноября 2020 года на странице издания в Facebook. Еще два популярных арт-объекта студии – "Стрелы нарта Сослана" и "Меч в камне", указано в публикации "Аргументов и Фактов" от 20 августа 2020 года.

Туристы едут в Осетию вопреки пандемии

Уроженка Северной Осетии Екатерина Медведева, приехавшая на родину на каникулы, посетовала, что местные жители игнорируют противоэпидемические меры. "Никакой социальной дистанции в Осетии не соблюдают нигде – ни в магазинах, ни в аптеках. Сегодня я была в загородном парке семейного отдыха, и там было очень много людей. В кафе, которое находится на территории парка, было негде яблоку упасть", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Екатерина Комаренко из Владимира приехала в Северную Осетию впервые. "Я интересуюсь культурой Кавказа. Уже была в Дагестане, в Абхазии. На очереди была Осетия и ее культура. Люди здесь очень добрые. А разгильдяйства здесь не больше, чем во всей стране. Мне не было страшно ехать в путешествие, хотя я еще не болела", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Северная Осетия занимает 74-е место среди 84 российских регионов по темпам прироста числа заражений COVID-19 (за минувшие сутки зафиксировано 84 новых случая), указано на сайте Роспотребнадзора. На сегодняшний день в республике наименьшее число активных больных в СКФО (1307), следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

В Северной Осетии работают над новыми туристическими объектами

Регион готов принять большое число туристов и летом. В теплое время года востребован этнотуризм, отметил председатель республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев.

"Люди посмотрят все красоты, познакомятся с Осетией, а потом у них возникает вопрос о традициях, о кухне, об осетинских пирогах, праздниках национальных. Активный туризм развивается – конные прогулки, джипинг, квадроциклы, параплан, дельтаплан, воздушный шар, рафтинг, ледолазание – у нас появляются новые и новые виды активности. Гастрономический туризм существует параллельно со всеми видами туризма. Если турист приехал за активным отдыхом, он также и попробует национальную кухню, которая не оставляет равнодушным никого", – заключил Кодзаев.

В конце 2020 года выиграл грант Ростуризма проект строительства глэмпинга на 14 мест в Куртатинском ущелье Северной Осетии – там можно будет совместить "гламурный" отдых со всеми удобствами с красотами дикой природы. Это первый подобный проект в республике, создатели намерены подготовить его к началу летнего сезона 2021 года, сообщила 1 декабря "Российская газета".

Анонсированное российскими властями строительство курорта "Мамисон" еще не началось, ведется подготовительная работа с документацией, сообщил председатель республиканского комитета по туризму. По словам Кодзаева, уже проведен тендер на строительство дорог, определяется его победитель.

Правительство России еще в сентябре 2019 года постановило создать в Северной Осетии особую экономическую зону – всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон". Было решено выделить на строительство "Мамисона" в 2020 году 1,6 миллиарда рублей, сообщило РИА "Новости" 25 сентября.

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