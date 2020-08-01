Транскам открыт после расчистки от селя

01 августа 2020, 21:02

Транскавказская автомагистраль, заблокированная после схода селя, сегодня открылась для движения автотранспорта.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскаму было запрещено 28 июля для всех видов транспорта из-за схода на трассу селевого потока в районе поселка Бурон. 30 июля в Буронском сельском поселении был введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с тем, что после схода селя 30 июля был перекрыт источник питьевой воды. Власти заявили о сильных разрушениях на водопроводе. Глава Алагирского района Арсен Бутаев 31 июля сообщил, что Транскавказская автомагистраль, на которую сошли селевые потоки, остается закрытой.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

Дорожники расчищали отрезок федеральной автодороги от Бурона до Рокского тоннеля круглосуточно. Они вывезли с проезжей части почти 5 тысяч кубометров селевых масс. В работах были задействованы 13 человек и восемь единиц спецтехники, сообщила "Осетия-Ирыстон" 30 июля.

"По состоянию на 16.00 (мск) 1 августа Транскавказская автомагистраль функционирует в штатном режиме", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

При этом ведомство рекомендовало участникам движения планировать поездку "с учетом складывающейся обстановки и в случае необходимости пользоваться альтернативными путями следования".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Алагирского района - городе Алагире - осадков не ожидается, температура воздуха составит +18 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. 2 августа ожидается дождь, температура понизится до +17. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.