Туристы на курорте "Эльбрус". Фото пресс-службы курорта "Эльбрус". http://www.5642-elbrus.ru/news/1079.html

27 декабря 2020, 08:13

Новая горнолыжная трасса открыта на курорте "Эльбрус"

Горнолыжная трасса протяженностью 1,5 километра, открытая 26 декабря на курорте "Эльбрус", свяжет станции "Гара-Баши" и "Мир".

На "Эльбрусе" открылась новая горнолыжная трасса красного уровня сложности.

Трасса шириной порядка 40 метров начинается от станции "Гара-Баши" на высоте 3 847 метров и идет до станции "Мир". Ее протяженность по склону составляет 1,5 километра, перепад высот - более 400 метров, говорится 26 декабря в сообщении на сайте курорта.

"Трасса была построена при полном участии АО "Курорты Северного Кавказа", Минэкономразвития России", - приводятся на сайте курорта слова главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев отметил, что компания к 2024 году планирует создать новую зону катания на "Эльбрусе". Она будет включать дополнительные четыре канатные дороги и более 11 километров горнолыжных трасс. Это позволит увеличить поток туристов до 685 тысяч человек, что в 1,6 раз выше по сравнению с 2019 годом, отметил он.

Первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич заявил, что в ближайшие годы количество трасс на курорте планируется дорастить до эталонного уровня - 25 километров. "Работаем сейчас над программой развития курорта до 2025 года", - процитировал его "Интерфакс-Юг".

Общая протяженность трасс различного уровня сложности на курорте "Эльбрус" составляет 12,21 километров, перепад высот на трассах составляет 1 497 метра, говорится в справке на сайте курорта "Эльбрус". 

"Кавказский узел" также писал, что к 20 декабря в Кабардино-Балкарии открылись все горнолыжные трассы. Администраторы гостиниц и мини-отелей Приэльбрусья ожидают в этом сезоне значительного потока туристов из-за закрытия российских границ и невозможности зимнего отдыха за рубежом. Посетившие курорт туристы заявили, что не видят смысла в рекомендации носить маску на свежем воздухе.

На "Кавказском узле" опубликована справка об ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Примечание:

"Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Коков оценил строительство курорта "Черек" в 4,5 миллиарда", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье".

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