Отельеры сочли перспективным начало горнолыжного сезона в Приэльбрусье

20 декабря 2020, 17:32

Гостиницы и мини-отели Приэльбрусья пока заполнены наполовину, но их администраторы ожидают значительного потока туристов из-за закрытия российских границ и невозможности зимнего отдыха за рубежом. Посетившие курорт туристы заявили, что не видят смысла в рекомендации носить маску на свежем воздухе.

Цены на катание не изменились

К сегодняшнему дню в Кабардино-Балкарии открылись все горнолыжные трассы. Завтра, 21 декабря, они закроются, но только на день, для проведения предусмотренных регламентом работ. "Посетителей в этом году планируется значительно больше, из-за закрытия границ", – отметила руководитель пресс-службы компании "Курорт Эльбрус" Дарья Пуденко. Она добавила, что в последние три дня в Приэльбрусье шел снег, условия для катания хорошие.

Ски-пасс для катания на один день стоит две тысячи рублей. Тарифы варьируются от 950 рублей до 1400 в зависимости от того, до какой станции подниматься, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель курорта. "Цены остались такими же, как и в прошлом году. На канатные дороги проезд не подорожал", – сообщила Пуденко.

По словам представителя курорта, проводится регулярная дезинфекция поручней и других рабочих поверхностей в кабинах на канатной дороге. Поднимаясь в восьмиместной кабине, туристы обязаны быть в масках.

Гостиницы ожидают наплыва туристов

Пансионат "Вольфрам", рассчитанный на 100 мест, заполнен только наполовину, но и тут после обильного снегопада ожидают притока горнолыжников. "Сейчас еще межсезонье, сезон впереди. Нам уже звонят, интересуются состоянием склона", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" администратор пансионата Индира Залиханова.

"Мы все лето работали при ограничительных мерах, из-за чего терпели убытки. Нам было разрешено принимать только группы спортсменов. Сейчас мы можем принимать всех с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора – это термометрия при входе в пансионат, справка об эпидокружении, выданная не ранее двух дней до заезда. В самом пансионате соблюдаются все санэпидмеры – ношение масок и респираторов, дезинфекция поверхностей, проветривание помещений", – рассказала Индира Залиханова.

Сутки проживания в "Вольфраме" обойдутся одному туристу в 900 рублей, а в мини-отеле "Эльбрусия" на 15 номеров – в 2500 рублей. По словам администратора мини-отеля Марьям, номера в основном снимают на выходные, в основном приезжают из Нальчика. Никаких справок от туристов они не требуют. По оценке администратора, поток туристов остался на уровне прошлого сезона. Цены также не изменились, указала администратор мини-отеля корреспонденту "Кавказского узла".

Администратор гостиницы "Седьмой регион" Азамат сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в гостинице 24 номера, заполнены они наполовину. Стоимость проживания – 3000-3500 рублей. Ситуация с пандемией, по его мнению, повлияла на поток туристов в положительную сторону – курорты Приэльбрусья пользуются спросом после закрытия российских границ.

В декабре предприниматели пожаловались Владимиру Путину, что чиновники нарушили устные договоренности о строительстве в Приэльбрусье небольших кафе, пунктов проката и мини-отелей. В итоге суды вынесли решения о сносе этих объектов.

Туристы пренебрегают масочным режимом

Житель Нальчика Темиркан Тамов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ноябре несколько дней с друзьями отдыхал в Приэльбрусье. "Мы остановились в небольшой гостинице "Эверест". В гостинице не больше 12 номеров. За проживание заплатили 2700 с человека в сутки. Гостиница приличная, и я считаю, что 2700 - это недорого. Но цены на все остальные услуги мне показались завышенными. Например, за подъем на канатной дороге мы заплатили по 1550 рублей, за проезд на такси по Терсколу – 200 рублей, хотя проехали не более одного километра. Еда также дорогая. Хичин стоит 100 рублей, шашлык – 400. Это в два раза дороже обычной их цены", – заключил житель Нальчика.

Однако "все это компенсируется природными красотами", добавил нальчанин. Он отметил, что никаких справок от туристов не требовали, на ношении масок не настаивали.

Здоровым людям использовать маски в качестве меры профилактики не рекомендуется, указано в опубликованном на "Кавказском узле" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Турист Дмитрий Гончаров из Москвы указал, что цены, по столичным меркам, приемлемые. Он посетовал на то, что в Терсколе не увидел ни одной урны для мусора.

Маску во время отдыха он не носил. "Люди приезжают подышать свежим горным воздухом. Горный воздух ни с чем не сравнится. Природа сказочная. В этой ситуации заставлять их ходить в маске – кощунство. Кто боится заболеть, пусть сидит дома", – заключил он.

На свежем воздухе маски туристы не носят, сообщила Наталья Тасоева из Калининграда. "Только в продуктовом магазине, и все", – сказала она. Цены на отель и питание она оценила как приемлемые. "Правда, цена на подъемник показалась дороговатой, но если ты собираешься целый день кататься на лыжах, а не как мы – на 30 минут, то вполне нормальный ценник", – сказала Наталья Тасоева корреспонденту "Кавказского узла".

"Я очарован красотой природы, но инфраструктура требует улучшения", – добавил ее супруг Сергей Тасоев.

Отметим, что единственная горнолыжная база отдыха в Дагестане, "Чиндирчеро", перед самым началом сезона объявила о своем закрытии, объяснив это угрозами штрафов со стороны надзорных органов. Интернет-пользователи осудили действия чиновников.

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