Гора Эльбрус. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

20 декабря 2020, 17:32

Отельеры сочли перспективным начало горнолыжного сезона в Приэльбрусье

Гостиницы и мини-отели Приэльбрусья пока заполнены наполовину, но их администраторы ожидают значительного потока туристов из-за закрытия российских границ и невозможности зимнего отдыха за рубежом. Посетившие курорт туристы заявили, что не видят смысла в рекомендации носить маску на свежем воздухе.

Цены на катание не изменились

К сегодняшнему дню в Кабардино-Балкарии открылись все горнолыжные трассы. Завтра, 21 декабря, они закроются, но только на день, для проведения предусмотренных регламентом работ. "Посетителей в этом году планируется значительно больше, из-за закрытия границ", – отметила руководитель пресс-службы компании "Курорт Эльбрус" Дарья ПуденкоОна добавила, что в последние три дня в Приэльбрусье шел снег, условия для катания хорошие.

Приэльбрусье. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"Ски-пасс для катания на один день стоит две тысячи рублей. Тарифы варьируются от 950 рублей до 1400 в зависимости от того, до какой станции подниматься, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель курорта. "Цены остались такими же, как и в прошлом году. На канатные дороги проезд не подорожал", – сообщила Пуденко.

По словам представителя курорта, проводится регулярная дезинфекция поручней и других рабочих поверхностей в кабинах на канатной дороге. Поднимаясь в восьмиместной кабине, туристы обязаны быть в масках.

Гостиницы ожидают наплыва туристов

Пансионат "Вольфрам", рассчитанный на 100 мест, заполнен только наполовину, но и тут после обильного снегопада ожидают притока горнолыжников. "Сейчас еще межсезонье, сезон впереди. Нам уже звонят, интересуются состоянием склона", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" администратор пансионата Индира Залиханова.

"Мы все лето работали при ограничительных мерах, из-за чего терпели убытки. Нам было разрешено принимать только группы спортсменов. Сейчас мы можем принимать всех с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора – это термометрия при входе в пансионат, справка об эпидокружении, выданная не ранее двух дней до заезда. В самом пансионате соблюдаются все санэпидмеры – ношение масок и респираторов, дезинфекция поверхностей, проветривание помещений", – рассказала Индира Залиханова.

Сутки проживания в "Вольфраме" обойдутся одному туристу в 900 рублей, а в мини-отеле "Эльбрусия" на 15 номеров – в 2500 рублей. По словам администратора мини-отеля Марьям, номера в основном снимают на выходные, в основном приезжают из Нальчика. Никаких справок от туристов они не требуют. По оценке администратора, поток туристов остался на уровне прошлого сезона. Цены также не изменились, указала администратор мини-отеля корреспонденту "Кавказского узла".

Администратор гостиницы "Седьмой регион" Азамат сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в  гостинице 24 номера, заполнены они наполовину. Стоимость проживания – 3000-3500 рублей. Ситуация с пандемией, по его мнению, повлияла на поток туристов в положительную сторону – курорты Приэльбрусья пользуются спросом после закрытия российских границ.

В декабре предприниматели пожаловались Владимиру Путину, что чиновники нарушили устные договоренности о строительстве в Приэльбрусье небольших кафе, пунктов проката и мини-отелей. В итоге суды вынесли решения о сносе этих объектов.

Туристы пренебрегают масочным режимом

Житель Нальчика Темиркан Тамов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ноябре несколько дней с друзьями отдыхал в Приэльбрусье. "Мы остановились в небольшой гостинице "Эверест". В гостинице не больше 12 номеров. За проживание заплатили 2700 с человека в сутки. Гостиница приличная, и я считаю, что 2700 - это недорого. Но цены на все остальные услуги мне показались завышенными. Например, за подъем на канатной дороге мы заплатили по 1550 рублей, за проезд на такси по Терсколу – 200 рублей, хотя проехали не более одного километра. Еда также дорогая. Хичин стоит 100 рублей, шашлык – 400. Это в два раза дороже обычной их цены", – заключил житель Нальчика.

Приэльбрусье. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"Однако "все это компенсируется природными красотами", добавил нальчанин. Он отметил, что никаких справок от туристов не требовали, на ношении масок не настаивали.

Здоровым людям использовать маски в качестве меры профилактики не рекомендуется, указано в опубликованном на "Кавказском узле" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Турист Дмитрий Гончаров из Москвы указал, что цены, по столичным меркам, приемлемые. Он посетовал на то, что в Терсколе не увидел ни одной урны для мусора.

Маску во время отдыха он не носил. "Люди приезжают подышать свежим горным воздухом. Горный воздух ни с чем не сравнится. Природа сказочная. В этой ситуации заставлять их ходить в маске – кощунство. Кто боится заболеть, пусть сидит дома", – заключил он.

На свежем воздухе маски туристы не носят, сообщила Наталья Тасоева из Калининграда. "Только в продуктовом магазине, и все", – сказала она. Цены на отель и питание она оценила как приемлемые. "Правда, цена на подъемник показалась дороговатой, но если ты собираешься целый день кататься на лыжах, а не как мы – на 30 минут, то вполне нормальный ценник", – сказала Наталья Тасоева корреспонденту "Кавказского узла".

"Я очарован красотой природы, но инфраструктура требует улучшения", – добавил ее супруг Сергей Тасоев.

Отметим, что единственная горнолыжная база отдыха в Дагестане, "Чиндирчеро", перед самым началом сезона объявила о своем закрытии, объяснив это угрозами штрафов со стороны надзорных органов. Интернет-пользователи осудили действия чиновников.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Бизнес в Дагестане принял туристов вопреки официальному запрету", "Активисты призвали власти отказаться от строительства ледового дворца в Махачкале", "Роспотребнадзор назвал источники загрязнения моря в Дагестане".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 декабря 2020, 19:27

20 декабря 2020, 18:30

20 декабря 2020, 16:25

20 декабря 2020, 15:29

20 декабря 2020, 14:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи