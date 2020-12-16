Предприниматели попросили Путина помешать сносу кафе и мини-отелей в Приэльбрусье

16 декабря 2020, 15:31

Чиновники нарушили устные договоренности о строительстве в Приэльбрусье небольших кафе, пунктов проката и мини-отелей, пожаловались президенту предприниматели Кабардино-Балкарии, получившие предписания о сносе объектов. Они рассказали, что полиция предупредила их о недопустимости несанкционированных митингов.

Как писал "Кавказский узел", нацпарк "Приэльбрусье" борется с хаотичной застройкой горных склонов. В конце сентября юрист нацпарка сообщил "Кавказскому узлу" о восьми удовлетворенных судом исков о сносе самовольных построек. Владельцев шести из них, в том числе вагончика для сдачи туристам, обязали снести строения, еще двое владельцев подали апелляции.

Проблему стихийной застройки курортной зоны надо решать мягко, указал вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев, посетивший Приэльбрусье в сентябре. Надо "не просто пройтись бульдозером, а предоставить людям какие-то другие участки", где строительство было бы законным, заявил он. "Они будут законными, и там уже люди спокойно построят гостиницы. Если нужны льготные займы, мы на это средства найдем", - процитировало Юрия Трутнева 27 сентября РИА "Новости".

Предприниматели Эльбрусского района не имели возможности принять участие в приватизации и строили торговые и туристические объекты на курорте "по договорам, не приведшим потом к юридическому оформлению", или вовсе "по устным договоренностям", говорится в обращении на сайт "Москва — Путину", где собираются вопросы к предстоящей большой пресс-конференции президента. Эти объекты возведены на личные средства и давали местным жителям сотни рабочих мест, указали бизнесмены.

По их мнению, в изгнании мелких предпринимателей с курорта заинтересован "крупный капитал". "Мы не хотим лишиться своего имущества, которое кормит наши семьи <…> и хотим участвовать в положительных экономических процессах на благо страны", — процитировал сегодня видеообращение к президенту "Коммерсант". На сайте "Москва — Путину" нельзя ознакомиться с содержанием отправленных главе государства вопросов.

И тем, кто поддержал это обращение, и их родственникам и друзьям полицейские выдали предупреждение о незаконности участия в несанкционированных митингах, указано в публикации. На сайте МВД Кабардино-Балкарии, по состоянию на 15.00 мск 16 декабря, информации об этом нет.

Предприниматели настаивают, что не строили объекты самовольно

Более 100 собственников небольших кафе, пунктов проката и мини-отелей уже получили предписания о сносе построенных ими зданий, часть которых существует не одно десятилетие. Так, предприниматель Магомет Узденов рассказал, что получил разрешение на строительство еще в 1999 году, но в 2002 году суд все равно признал его кафе самовольной постройкой. Узденов добился своего в Верховном суде Кабардино-Балкарии и в итоге оформил необходимые документы.

Однако с передачей земель курорта в особую экономическую зону "Приэльбрусье", где распоряжается компания "Курорты Северного Кавказа", ситуация вновь изменилась. "Мы получаем очередные предписания о сносе. Нас объявляют самостроем, а документы, кадастровые планы, прежние решения судов теперь ничего не значат", — посетовал Узденов.

Самовольно на курорте никто не строил, уверена предпринимательница Земфира Кадырова. Она рассказала о практике устных договоренностей с чиновниками. "Приходили на место, показывали, где можно что-то ставить, как мне. Я в 2016 году пришла в нацпарк, мне показали именно это место, дали проект договора на руки, сказали, где я должна топографическую съемку сделать. Я за нее тогда 10 тысяч рублей заплатила. Сказали: стройся. А потом договор не подписали. И теперь требуют через суд снести мое кафе!" — посетовала она.

Большая часть мини-отелей, кафе и магазинов построена на территории национального парка "Приэльбрусье", у которого не было четких границ, указал бывший сотрудник нацпарка Хасан Гулиев. По его словам, межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков нацпарка были остановлены в 1990-е годы, и фактически уточнение границ началось только в 2019 году. "Все это время здесь была страшная неразбериха. Никто толком сейчас не понимает, какие участки были "вырваны" из состава охраняемой территории, какие земли нацпарка оказались землями населенных пунктов, и наоборот, какие населенные пункты вдруг стали территорией нацпарка", — пояснил Гулиев.

В пресс-службе "Курортов Северного Кавказа" заявили, что не имеют отношения к земельным спорам, так как компания имеет на балансе только инженерную инфраструктуру курорта, говорится в публикации.

При этом на сайте госзакупок 17 ноября появилось извещение о проведении открытого конкурса на разработку проектной документации по благоустройству центральной части поляны Азау в Приэльбрусье, где в основном и находятся объекты местных предпринимателей, объявленные самостроем. "Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау", указано в разделе "Наименование объекта закупки". Объявление разместили "Курорты Северного Кавказа".

Проект планировки этой территории утвержден правительством республики еще 6 октября 2017 года. Он предполагает, в частности, обустройство туристической деревни "Поляна Азау", где появятся дома до девяти этажей, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Кабардино-Балкарии 10 октября 2017 года.