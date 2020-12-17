Руководство горнолыжной базы в Дагестане пожаловалось на давление надзорных органов

17 декабря 2020, 18:40

Горнолыжная база отдыха "Чиндирчеро" в Акушинском районе Дагестана объявила о своем закрытии, объяснив это угрозами штрафов со стороны надзорных органов. Интернет-пользователи осудили действия чиновников.

Руководство горнолыжной базы объявило о закрытии 16 декабря. "Мы все-таки закрываем базу. Слишком большое давление, даже не начав сезон", - говорится в публикации на странице "Чиндирчеро" в Instagram. База работала в тестовом режиме с 12 декабря, официальное открытие планировалось на 19-е число, указано в сообщении на сайте "Чиндирчеро".

Курорт "Чиндирчеро" расположен в двух часах езды от столицы Дагестана Махачкалы и от аэропорта, в живописном месте близ села Гинта Акушинского района Дагестана, у подножия горы Чиндирчеро, самая высокая точка которой - 2498 метров над уровнем моря. Там есть все условия для активного отдыха, проведения соревнований, тренировок и обучения не только в зимних видах спорта, но и в летних. Туристам предлагалось катание на горных лыжах, сноуборде, санях, снегоходе, квадроцикле, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Зимний отдых в Дагестане: горнолыжный курорт "Чиндирчеро"".

Перед открытием прокуратура, пожарный надзор, полиция и санэпиднадзор без предупреждения провели на горнолыжной базе проверки, сообщил администратор "Чиндирчеро" Башир Зугумов. "У последних двух структур к нам было минимум замечаний, и у нас нет к ним претензий. Интересен сам факт проверок в период пандемии, когда проверки, по постановлению правительства РФ, сведены к минимуму. Да и еще без предупреждения проверяют, не дают разумных сроков на устранение замечаний. Говорят, что будут проверять постоянно. А там уже штрафы большие пойдут. Это называется "кошмарить бизнес". Нас предупредили, что мы сейчас под очень большим наблюдением. Под таким давлением мы отказываемся работать", – процитировал сегодня Зугумова "Черновик".

Он считает, что действия надзорных органов были направлены на закрытие базы. "Нам прямо говорят, что найдут, к чему придраться. <...> Мы хотим, чтобы к нам приходили с проверками, не тогда, когда им вздумается, а, как положено, предупреждая об этом и давая разумные сроки для устранения нарушений, как и было всегда", – сказал Зугумов.

Руководство "Чиндирчеро" ожидало большого наплыва туристов в этом сезоне из-за закрытых в связи с пандемией государственных границ. По подсчетам Башира Зугумова, Акушинский район, где находится горнолыжная база, в результате ее закрытия не получит налоговых поступлений на два-три миллиона рублей. Кроме того, остались без работы 80 сотрудников базы.

"Мы принимаем за сезон от 20 тысяч человек. Чистый доход идет на покрытие первоначальных инвестиций. База на 100% частная, без вложений государства. Мы уже потеряли миллион рублей, которые ушли на подготовку, а сколько потеряли за весь сезон...", – посетовал Зугумов.

По словам администратора "Чиндирчеро", базу и не планировали открывать, но об этом попросил лично бывший премьер-министр Артем Здунов, а "Дагавтодор" даже начал ремонтировать дорогу от села Гинта, где расположен комплекс, до села Усиша. "Я в "Чиндирчеро" 12 лет каждый сезон работаю. Из-за звонка Здунова в спешке мы решили начать сезон. Что-то не успели, но серьезных нарушений нет", - подчеркнул Башир Зугумов. По его мнению, активность надзорных органов связана с тем, что горнолыжная база лишилась поддержки в правительстве, говорится в публикации.

Артем Здунов с 2018 года занимал должность председателя правительства республики. 18 ноября президент назначил Здунова на место главы Мордовии Владимира Волкова, который досрочно ушел в отставку.

Интернет-пользователи сочли чиновников виновниками закрытия базы

Читатели "Черновика" осудили дагестанских чиновников за действия, которые привели к закрытию "Чиндирчеро".

"Ничего нового, всего лишь будни, дагестанские будни. Как всегда, в авангарде проверок главный "надзиратель" за чужим "карманом". Это классический пример убийства бизнеса <...> чиновником", - написал читатель с ником Кунак. "В преддверии Нового года кушать хотят органы. Ничего нового, а еще хотят развивать туризм в Дагестане", - согласился Ибрагим Гаджиев.

Чиновникам выгоднее организовывать убыточные компании за государственный счет, заявил читатель с ником Нерусский человек. "Лучше организовать "Дагестанский курорт Северного Кавказа" и выбить под это из государственного бюджета страны два-три миллиарда рублей. Курорт каждый год будет субсидироваться из бюджета, как убыточный", - сыронизировал он.

Публикация о закрытии базы на странице "Чиндирчеро" в Instagram по состоянию на 18.40 мск 17 декабря собрала 989 "лайков" и 343 комментария.

"Печально, конечно! Такое ощущение, что хотят отжать базу. Кто-то конкретно глаз положил на нее", - предположил aldamov_isa. "Очень печально, что закрылась база, это и рабочие места, и туристы, которые едут в район, так как это единственная горнолыжная база в республике. Руководству республики надо было поддержать, а не ставить препятствия", - высказался ibragimov__idris.

Отметим, что в декабре предприниматели в другом регионе СКФО, Кабардино-Балкарии, пожаловались Владимиру Путину, что чиновники нарушили устные договоренности о строительстве в Приэльбрусье небольших кафе, пунктов проката и мини-отелей. В итоге суды вынесли решения о сносе этих объектов.