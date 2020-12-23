Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

23 декабря 2020, 16:43

Ограничения на проезд грузовых машин по Военно-Грузинской дороге сняты, сообщил грузинский департамент автодорог.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды сегодня был закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для большегрузов в направлении на выезд из России.

Движение на участке Гудаури-Коби международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), которая ведет из Грузии в направлении России, восстановлено для всех видов транспорта. "В результате очистительных работ проезд на автомагистрали свободен и для машин с прицепами и полуприцепами", - приводит "Интерфакс" сообщение департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Движение должно осуществляться в безостановочном режиме, за его соблюдением следит патрульная полиция, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 16.20 мск 23 декабря на выезде из России в Грузию видна очередь из грузовиков. В противоположном направлении также наблюдается скопление большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -10 градусов, ветер 1 метр в секунду. В ночь на 24 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -14 градусов, скорость ветра также составит 1 метр в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.