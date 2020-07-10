Цейское ущелье. Фото: LxAndrew, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36195944

10 июля 2020, 03:27

Спасатели нашли тело пропавшего в горах Северной Осетии туриста

Альпинист, совершавший восхождение на гору Цей-хох в Северной Осетии, погиб, спасатели приступили к эвакуации его тела.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля спасатели о поисках туриста, который отправился на гору Цей-хох в Северной Осетии и не вернулся.

Спасатели обнаружили тело альпиниста в верхней части ледника Кайсар в районе северо-западного склона горы Цей-хох. "Предположительно молодой человек сорвался со склона во время восхождения на вершину горы", - сообщило 9 июля Главное управление МЧС по Северной Осетии на своей странице в Instagram.

Спасатели начали транспортировку тела погибшего к месту, где может приземлиться вертолет. Он направится к месту происшествия в 6.00 мск 10 июля и при благоприятных погодных условиях доставит тело альпиниста на равнину, отмечается в сообщении.

Примечание:

"Женщина и ребенок эвакуированы с речного острова в Северной Осетии", "Три человека стали жертвами схода лавины в Грузии", "Североосетинские спасатели вышли на помощь альпинистам".

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