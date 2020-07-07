Спасатели начали поиски туриста в горах Северной Осетии

07 июля 2020, 11:05

Вертолет задействован для поисков туриста, который отправился на гору Цей-хох в Северной Осетии и не вернулся, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, турист из Владикавказа должен был вернуться домой 6 июля. Его отец рассказал, что мужчина планировал начать поход от селения Дунка и совершить восхождение на гору Цей-хох, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Турист не регистрировал свой маршрут в МЧС. На его поиски отправились 10 спасателей, задействован вертолет, пишет сегодня со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

На сайте ГУ МЧС по Северной Осетии к 11.00 мск нет информации о пропавшем туристе.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2019 года спасатели эвакуировали пострадавших в Северной Осетии туристов. Один из двух туристов, получивших травмы на горе Галдор, на вертолете был доставлен во Владикавказ и передан врачам.