Спасатели эвакуировали пострадавших в Северной Осетии альпинистов

31 июля 2019, 15:10

Один из двух туристов, получивших травмы на горе Галдор, эвакуирован вертолетом и передан врачам во Владикавказе, его товарищ отказался от госпитализации.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля два участника альпинистских сборов в Ирафском районе получили травмы при восхождении на гору Галдор и запросили помощь спасателей.

В тургруппе было четыре человека из Ивановской области, все они эвакуированы. Один из них порезал руку и от медицинской помощи отказался, еще двое не пострадали, сообщило МЧС. "С помощью вертолета один из пострадавших, получивший наиболее серьезную травму, был доставлен во Владикавказ, где спасатели передали его сотрудникам службы медицины катастроф", - говорится в сообщении ведомства. Специалисты оценили его состояние как стабильное, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Спуск с высоты 3800 метров проходил по достаточно сложному и опасному маршруту в условиях камнепада, отмечается в публикации на странице североосетинского управления МЧС в Instagram от 30 июля. Ведомство отметило, что группа не была зарегистрирована.