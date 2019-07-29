29 июля 2019, 20:21

Североосетинские спасатели вышли на помощь альпинистам

Два альпиниста получили травмы в горах Северной Осетии и запросили помощи спасателей, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, пострадали участники альпинистских сборов в Ирафском районе. В составе группы из четырех человек они совершали восхождение на гору Галдор, и сегодня по пути назад при спуске получили травмы. Альпинисты запросили помощи спасателей, поскольку не могут самостоятельно продолжить путь, проинформировало ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Первую помощь пострадавшим оказал врач, который находится вместе с ними в группе. На место происшествия выдвинулись восемь спасателей... При необходимости завтра к работам будет привлечена авиация МЧС России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в мае турист погиб, упав с обрыва в Ирафском районе Северной Осетии.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпиниста с гор Карачаево-Черкесии", "Помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии", "Следком отреагировал на гибель альпиниста на Эльбрусе".

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