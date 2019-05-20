Река Урух. Ирафский район Северной Осетии. Фото: Chereck https://ru.wikipedia.org

20 мая 2019, 18:40

Турист погиб в Северной Осетии

Тело туриста, который упал с обрыва в Ирафском районе Северной Осетии, обнаружено в притоке реки, сообщили сегодня в МЧС.

40-летний житель Невинномысска был в группе отдыхающих, которые 18 мая направлялись на базу отдыха «Порог неба». Во время санитарной остановки он вышел из автобуса и исчез из вида. Представители группы отправились осматривать местность и обнаружили следы падения с обрыва в реку Ираф.

Поисками пропавшего туриста занимались спасатели, пожарные и добровольцы, его тело было найдено только сегодня в притоке реки Урух, передает телеканал «Своё ТВ».

В настоящее время спасатели ведут работы по эвакуации тела погибшего, передает со ссылкой на информацию пресс-службы Главного управления МЧС России по Северной Осетии «Sputnik - Южная Осетия».

Ранее "Кавказский узел" писал о гибели украинского альпиниста в Кабардино-Балкарии  5 мая. При восхождении на Эльбрус он потерял сознание на высоте 3500 метров, спасатели обнаружили альпиниста без признаков жизни.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпиниста с гор Карачаево-Черкесии", "Помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии", "Следком отреагировал на гибель альпиниста на Эльбрусе".

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