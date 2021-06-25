Видео с откровенным танцем вызвало спор об ограничениях для туристов в Северной Осетии

25 июня 2021, 15:09

Туристам в Северной Осетии нужно вручать буклеты с рассказом о местных обычаях и запретах, в случае нарушений надо добиваться публичных извинений, прокомментировали пользователи Instagram видео с откровенным танцем в горах республики.

Как писал "Кавказский узел", в июне в Северной Осетии вызвали широкий общественный резонанс поучения главы Комитета женщин общественного движения "Высший совет осетин" (Стыр Ныхас) Ирины Макоевой о том, как должны одеваться осетинские девушки. Движение "Хотæ" (Сестры) раскритиковало инициативу Макоевой о проведении лекций на эту тему и предложила комитету обратить внимание на защиту прав женщин. Однако вскоре "Хотæ" вступилось за Макоеву, призвав прекратить нападки на нее в соцсетях и уважать мнение, которое разделяют многие представители старшего поколения в Северной Осетии. Сама Макоева заверила, что против навязывания дресс-кода.

По словам председателя Комитета женщин Ирины Макоевой, "девушка-осетинка должна быть целомудренной, она должна вести себя в общественных местах прилично". "Она не должна себя проявлять с негативной стороны, она не должна громко разговаривать, она не должна выходить полуобнаженной, она не должна на наших национальных свадьбах, танцуя осетинский народный танец, выходить в брюках или полуоголенная", – сказала Макоева. Как жители Владикавказа отнеслись к этим словам - на видео "Кавказского узла".

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Осетия", девушка в платье до колен исполняет откровенный танец в паре с бородатым мужчиной, который одет в штаны и рубашку. Пара танцует на фоне гор и традиционной родовой каменной башни. За кадром раздаются громкие крики, мат. Публикация сопровождается пояснением: "Туризм в горах Осетии".

Видео вызвало возмущение читателей Instagram-паблика northossetia, позиционирующих себя, как жители Северной Осетии. "Зачем вот такое выставлять?! <...> Может, я уже старая и не понимаю молодежного тренда", - написала dzeranovanelli. Этот комментарий стал одним из самых популярных и собрал 338 "лайков". "Это не молодежный тренд. Это называется невоспитанность. Дикари", - ответила ей plieva_toma1. "Я не ханжа, но это отвратительное поведение", - написала amina_larina88, собрав 232 "лайка".

Другие пользователи с возмущением отметили, что съемка велась в особом месте. "Как можно на фоне наших башен так себя омерзительно вести!" - написала ilonaaa96. "Не надо осквернять мои горы. Там родилась я и мои предки", - потребовала 1986.got2019. "Это считается святым местом, мы туда ходили с тремя пирогами", - отметила tsopanovazaika, имея в виду традиционный осетинский обряд приношения пирогов и другой пищи к почитаемым местам.

Осенью 2020 года у пользователей соцсети вызвало возмущение посещение святилища Реком рэп-исполнителем Джиганом. Вопреки традиции, он не снял обувь. Подробнее о проблеме посещения туристами таких мест, как святилище Реком и Даргавский некрополь, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" материале Ларисы Сотиевой "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе".

Ролик с танцем ставит под вопрос развитие туризма в Северной Осетии, заявили пользователи соцсети. "И вот для таких открывать туризм?! Которые даже не хотят поинтересоваться, что можно делать, а что нет в кавказской республике! Я думаю, что в арабской стране они бы себе это не позволили", - предположила zlata_2038. "Если в Осетии будет развиваться туризм, наверное, нужно при въезде выдавать буклетики с обычаями народа и [разъяснением,] что нельзя делать", - предложила eva_flowers_vld.

Другие комментаторы указали на опыт Чечни и Дагестана. "Мы же тоже едем [в] Дагестан, Чечню [и] не позволяем себе лишнего, а здесь, когда они приезжают, как хотят, так и делают - и это все зависит от нас", - написал zlo2332. "Ведут себя так, как им позволяют! Я сомневаюсь, что такие исполнили бы во дворе мечети в Грозном. Толерантность - не синоним вседозволенности!" - заявила ludmila2b.

Летом 2020 года муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей, указали жители Дагестана и пользователи соцсетей. Ранее, в 2019 году, чеченское министерство по туризму выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов: женщинам рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Памятка также регламентирует для приезжающих в Чечню общение с местными женщинами и курение. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей республики.

Часть пользователей прямо призвала пресекать подобное поведение. "Не позволяйте им так вести себя. Сегодня там, завтра у нас, а послезавтра на всем Кавказе", - написал ingush_tamerlan.

"Найти, и пусть извинятся на камеру", - предложил ganoev_official.

Практика публичных извинений широко применяется в Чечне, жители которой регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". Эта практика распространяется и на другие регионы Северного Кавказа, указано в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Участники обсуждения вспомнили и недавние споры о молодежном дресс-коде в Северной Осетии, сделав вывод, что говорить надо не об одежде, а о нравственности. "Главное, что она в сарафане, а не в мини-юбке и топике", - сыронизировала a_service15. "Главное бороду отпустить", - иронически высказался по поводу молодого человека на видео _tt_tt_tt_7.

"А потом обсуждают короткие юбки. Разве в длинной юбке ведут себя лучше? Или суть в самой длине? Если у человека нет внутренней культуры, то никакая длина не спасет. К сожалению, многое упущено", - посетовала ludmila_kargieva. "Вот именно, одежда не показатель", - указала larisakasaeva55555.

К 15.00 мск 25 июня эта публикация, сделанная 24 июня, собрала 66288 просмотров, 2125 "лайков" и 1011 комментариев. У паблика northossetia 204 тысячи подписчиков.