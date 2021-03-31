Министерство культуры отчиталось о работах по реставрации крепости в Дербенте

31 марта 2021, 02:29

Работы по восстановлению части участка стены крепости Нарын-Кала, поврежденной во время дождя, а также реставрацию ворот планируется завершить до конца 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2020 года сотрудники подрядной организации по поручению руководства Минкультуры России приступили к реставрации крепости Нарын-Кала в Дербенте.

17 ноября госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров сообщил, что часть Южной крепостной стены крепости Нарын-Кала обрушилась из-за проливных дождей. Он отметил, что для города это чрезвычайное происшествие, а его причиной является "бездушная бюрократия". Искусствоведы упрекнули чиновников в халатности после повреждения крепости. Они указали, что при ее реставрации не были учтены особенности предыдущих восстановительных работ, что повлияло на состояние обрушившейся стены.

Противоаварийные работы на участке крепостной стены ведутся, сообщило 30 марта со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России ТАСС. "Параллельно разрабатывается проектная документация на реставрацию ворот Орта-капы и разрушенных участков крепостной стены. В рамках этого процесса пройдут все необходимые обследования и изыскания, и будут получены экспертные заключения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, реставрационные работы планируется завершить до конца 2022 года, на эти цели выделено более 70 миллионов рублей.

В министерстве также проводят расчет стоимости комплексной реставрации крепости, чтобы затем решить вопрос с выделением дополнительного финансирования, сообщила пресс-служба ведомства.