Объект культурного наследия в Дагестане пострадал из-за обвала

15 марта 2022, 07:57

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В Табасаранском районе произошел обвал горных пород в пещере Дюрк, которая является объектом культуры федерального значения, сообщило Дагнаследие.

По данным Дагнаследия, обвал в пещере Дюрк, расположенной в селе Хустиль Табасаранского района, произошел 14 марта.

Дагнаследие направило в адрес администрации Табасаранского района письмо с предупреждением о необходимости ограничить доступ к объекту культурного наследия для безопасности посетителей. "В ближайшее время сотрудники Дагнаследия проведут осмотр состояния объекта", – сообщило ведомство 14 марта на своем сайте.

В марте 2020 года Дагнаследие после осмотра этого объекта культуры признало его состояния опасным для жизни людей. "Акт осмотра был направлен в МЧС для проведения осмотра технического состояния данного объекта и принятия соответствующих мер. О состоянии объекта была извещена администрация села Хустиль", – сказано в сообщении.

Пещера "Дюрк" являлась редким образцом средневекового культового сооружения Табасарана. Она образовалась вследствие оседания горных пород. К входу в пещеру вела узкая отвесная тропа. Согласно сведениям старожилов Хустиля, ранее пещера имела три ответвления, два из которых были скрыты под завалами, а теперь обвалилась и последняя сохранившаяся передняя часть. Пещера является объектом культурного наследия федерального значения, сообщило Дагнаследие.

Напомним, что жители Дагестана неоднократно критиковали чиновников за халатное отношение к памятникам культурного наследия. Так, 17 июля 2020 года стало известно, что стена крепости Нарын-Кала в Дербенте частично обрушилась после затяжных дождей. Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров заявил тогда, что к таким трагическим последствиям привела "бездушная бюрократия". А 13 января в соцсетях распространились сведения, что неизвестные поджгли мусор у стены крепости, после чего на ней остались следы. Пользователи Instagram тогда призвали усилить охрану крепости.

Министерство культуры 31 марта 2021 года отчиталось о работах по реставрации крепости Нарын-Кала. Работы по восстановлению части участка ее стены, поврежденной во время дождя, а также реставрацию ворот планируется завершить до конца 2022 года, сообщило тогда ведомство.

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Напомним, что крепость Нарын-Кала включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году крепость по результатам голосования прошла в третий тур (1 450 312 голосов) конкурса "Россия 10". По итогам голосования Нарын-Кала заняла 15-е место среди достопримечательностей России. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена информация о крепости Нарын-Кала (Дагестан).