Участник соревнований Elbrus Alpindustria Freeride Week 2* на курорте «Эльбрус», 16 марта 2022 года. Фото: пресс-служба курорта «Эльбрус», https://t.me/elbrusresort/21

16 марта 2022, 23:59

Власти готовы выделить пять миллиардов для горнолыжных курортов Северного Кавказа

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Госкорпорация «Кавказ.РФ» сообщила о том, что в рамках мер поддержки отраслей, пострадавших от введения внешних санкций, обсуждается возможность дофинансирования проектов на курортах «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» и «Мамисон».

Как писал "Кавказский узел", в начале января премьер-министр России Михаила Мишустин дал поручения уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа.

Как отмечалось в поручениях Мишустина, опубликованных 8 января, ряду федеральных ведомств предстоит до 1 мая посчитать стоимость строительства автодороги, соединяющей Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры. Ростуризм совместно с Минстроем, Минэкономразвития и госкорпорациями "Туризм.РФ" и "Кавказ.РФ" должны определить туристические инвестиционные проекты, особое внимание направив на развитие инфраструктуры горнолыжных курортов СКФО.

Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа "Кавказ.РФ" создает оперативный штаб для обращений представителей бизнеса Северо-Кавказского федерального округа. Компания намерена дофинансировать находящиеся в завершающей стадии реализации проекты, если отрасль пострадала от введения внешних санкций, сообщила сегодня на своем сайте компания "Кавказ.РФ".

"На прошедшей неделе представители общества провели несколько встреч с более чем 15 резидентами и иными инвесторами курортов СКФО. В рамках мер поддержки, которые требуются для развития проектов в "Архызе", "Эльбрусе", "Ведучи" и "Мамисоне", обсуждалось их возможное дофинансирование в размере более 5 миллиардов рублей", - сказано в сообщении на сайте компании.

Горнолыжный курорт "Ведучи" расположен в Чечне, курорт "Архыз" - в Карачаево-Черкесии, курорт "Эльбрус" - в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, а курорт "Мамисон" – в  Северной Осетии.

Однако сроки выделения дополнительных средств на проекты компания пока не уточнила.

"В текущих экономических реалиях необходимо интенсивно поддерживать региональный бизнес, особенно в отраслях, наиболее подверженных влиянию западных санкций. Самые уязвимые в данной ситуации – инициаторы проектов в завершающей стадии реализации. Удорожание в этом случае может существенно сказаться на сроках запуска проекта, а ведь в туризме совсем скоро стартует новый летний сезон, в агропроме — посевная, в медицине необходимы новые отечественные лекарства и так далее", - заявил  первый заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович.

"Государственное участие даст дополнительные гарантии бизнесу в части обеспечения инвестиций в приоритетные отрасли и проекты в завершающей стадии", - считает генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

В настоящее время на курортах Северного Кавказа работают 40 резидентов, еще несколько появятся скоро в Карачаево-Черкесии. Многие из них столкнулись с повышением цен на оборудование и материалы и сложностью в импортозамещении, что привело к быстрой вынужденной переоценке стоимости самих проектов. В этих условиях статус резидента оказывает бизнесу необходимую поддержку, так как его обладатели получают льготы на аренду земли и налоговые преференции, сказано в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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