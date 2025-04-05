Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Сергей Саркисов убит в зоне специальной военной операции на Украине. С начала этой операции официально признаны убитыми как минимум 468 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 апреля число убитых в военной операции на Украине бойцов из Астраханской области, о которых сообщалось официально, достигло 467.

Житель села Черный Яр Сергей Владимирович Саркисов, 1993 года рождения, был мобилизован 5 октября 2022 года и служил в звании младшего сержанта старшим наводчиком артиллерийского орудия. Погиб 13 августа 2024 года, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Черноярского муниципального округа Астраханской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 468 военнослужащих из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.