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22:31, 5 апреля 2025

Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Сергей Саркисов убит в зоне специальной военной операции на Украине. С начала этой операции официально признаны убитыми как минимум 468 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 апреля число убитых в военной операции на Украине бойцов из Астраханской области, о которых сообщалось официально, достигло 467.

Житель села Черный Яр Сергей Владимирович Саркисов, 1993 года рождения, был мобилизован 5 октября 2022 года и служил в звании младшего сержанта старшим наводчиком артиллерийского орудия. Погиб 13 августа 2024 года, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Черноярского муниципального округа Астраханской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 468 военнослужащих из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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